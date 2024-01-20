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لودي يصل ونيمار خارج الـ8

1/20/2024 2:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل لاعب الهلال الجديد، البرازيلي رينان لودي، إلى الرياض، للانخراط في تدريبات الزعيم الجماعية، وحظي لودي باستقبال جيد بالورود لحظة وصوله إلى مطار الملك خالد بالرياض، وسط سعادة كبيرة من اللاعب، وتحمس لبدء مسيرته مع متصدر ترتيب دوري روشن للمحترفين.
وقال لودي، عقب وصوله للرياض: ((أهلا جماهير الهلال، أنا هنا في الرياض، أراكم قريبًا))، وسوف يتم قيد، رينان لودي، في كشوف فريق الهلال خلال الفترة المقبلة، بدلا من مواطنه النجم، نيمار جونيور، المصاب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.
ومن المقرر أن تسقط إدارة الهلال النجم البرازيلي نيمار من كشوفها، دون إجراء فسخ عقد بين الطرفين، بحيث يسجل لودي بديلا له في قائمة الـ8 أجانب.

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