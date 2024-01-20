لودي يصل ونيمار خارج الـ8

(MENAFN
- Al Watan) وصل لاعب الهلال الجديد، البرازيلي رينان لودي، إلى الرياض، للانخراط في تدريبات الزعيم الجماعية، وحظي لودي باستقبال جيد بالورود لحظة وصوله إلى مطار الملك خالد بالرياض، وسط سعادة كبيرة من اللاعب، وتحمس لبدء مسيرته مع متصدر ترتيب دوري روشن للمحترفين.
وقال لودي، عقب وصوله للرياض: ((أهلا جماهير الهلال، أنا هنا في الرياض، أراكم قريبًا))، وسوف يتم قيد، رينان لودي، في كشوف فريق الهلال خلال الفترة المقبلة، بدلا من مواطنه النجم، نيمار جونيور، المصاب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.
ومن المقرر أن تسقط إدارة الهلال النجم البرازيلي نيمار من كشوفها، دون إجراء فسخ عقد بين الطرفين، بحيث يسجل لودي بديلا له في قائمة الـ8 أجانب.
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