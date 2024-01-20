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النشامى يفرط في انتصار تاريخي

1/20/2024 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) فرط منتخب الأردن في انتصار ثمين على كوريا الجنوبية، بعدما خطف المنتخب الكوري التعادل 2/2 في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية لمنافسات كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.
فبعد أن تقدم الشمشون بهدف هيونج مين سون ((9 ضربة جزاء))، قلّب النشامى الطاولة بهدفين متتاليين عن طريق لاعب كوريا الجنوبية بارك يونج بالخطأ في مرماه ((38))، ويزن النعيمات ((45+7)). وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، خطف منتخب كوريا الجنوبية هدف التعادل عن طريق لاعب الأردن يزن العرب بالخطأ في مرماه ((90+1)).
بذلك، رفع منتخب الأردن رصيده إلى 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على كوريا الجنوبية صاحب الوصافة.

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