النشامى يفرط في انتصار تاريخي

(MENAFN
- Al Watan) فرط منتخب الأردن في انتصار ثمين على كوريا الجنوبية، بعدما خطف المنتخب الكوري التعادل 2/2 في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية لمنافسات كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.
فبعد أن تقدم الشمشون بهدف هيونج مين سون ((9 ضربة جزاء))، قلّب النشامى الطاولة بهدفين متتاليين عن طريق لاعب كوريا الجنوبية بارك يونج بالخطأ في مرماه ((38))، ويزن النعيمات ((45+7)). وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، خطف منتخب كوريا الجنوبية هدف التعادل عن طريق لاعب الأردن يزن العرب بالخطأ في مرماه ((90+1)).
بذلك، رفع منتخب الأردن رصيده إلى 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على كوريا الجنوبية صاحب الوصافة.
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