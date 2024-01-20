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مانشيني: حسابات مختلفة لمواجهة قيرغيزستان

1/20/2024 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) بين مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني على ضرورة حسم الأخضر للتأهل عندما يواجه الأخضر قيرغيزستان في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس آسيا غدا، وبين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن لكل مباراة حساباتها المختلفة، فيما أكد حارس مرمى الصقور أحمد الكسار، سعادته بالتواجد في قائمة الأخضر بالبطولة القارية.
حسابات مختلفة
شدد الإيطالي روبرتو مانشيني على ضرورة حسم التأهل عندما يواجه الأخضر قيرغيزستان في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس آسيا. وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة ((لا توجد مباراة سهلة في البطولة، جميع المباريات مهمة، ونطمح للانتصار من أجل ضمان العبور إلى الدور التالي)). وتابع ((كل مباراة لها حسابات مختلفة، بغض النظر عن الخصم فإن المباريات صعبة، لأننا في بطولة كبيرة، ويحب أن نلعب كل مباراة بالأسلوب المناسب)). وأضاف ((من كان يرجح أن يتغلب العراق على اليابان؟ هذا دليل على أن جميع الاحتمالات مفتوحة في البطولة، لذلك يجب نسيان مباراة عمان والتركيز على مباراة قيرغيزستان)). وأردف ((أتمنى تحقيق الكأس، ولكن هذا يحتاج للمزيد من العمل والتركيز، ونحن سنسعى بكل ما بوسعنا لذلك، ونحن نعرف صعوبة ذلك ووجود كثير من المنتخبات القوية، لكننا سنسعى للتركيز على كل مباراة خطوة بخطوة)). وأوضح أن الأجواء في المعسكر السعودي إيجابية للغاية وقال ((لا توجد أي أزمة، واللاعبون سعداء ونتمنى أن يتواصل هذا الجو الإيجابي، ولا أريد الحديث مرة أخرى عن هذا الجانب. هذا الملف أغلق)). وزاد ((سالم لاعب مميز ويلعب في أكثر من مركز، وعبدالرحمن غريب صنع الفارق بعد دخوله في المباراة الماضية وأنا سعيد بهذا الأداء، تواجد عدد كبير من المحترفين قد يؤثر على اللاعب السعودي، لكن هناك مواهب ونحن سعداء بها)). وأتم ((بعد أن لعبنا بـ3 مدافعين تلقينا هدفا واحد فقط من ركلة جزاء، وليس لدينا مشكلة باللعب بأي طريقة)).
أمر مهم
أبدى حارس مرمى المنتخب السعودي، أحمد الكسار، عن سعادته الكبيرة بالتواجد مع الأخضر في كأس آسيا، وقال في المؤتمر الصحفي ((أمثل بلدا عظيما، لا بد أن أكون على قدر المسؤولية، والمدرب هو من سيقرر أي لاعب سيلعب، وجميع العناصر جاهزة)). وأضاف ((سبق وأن تحدث المدرب عن أسباب استبعاد اللاعبين سابقا، وهذه القرارات فنية وإدارية، والكل فخور بتمثيل المنتخب، ولن أتحدث عن هذا الموضوع)). وأوضح ((كل لاعب سعيد بالتواجد هنا، والأمور الفنية لا دخل لنا بها، المهم أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد للعب أي مباراة)). وأتم حديثه بقوله ((في مواجهتنا الأولى كان الحضور الجماهيري واضحا ومؤثرا، لذلك آمل أن يستمر الدعم لنا في بقية مباريات البطولة، لأن تواجدهم خلفنا أمر مهم)).

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