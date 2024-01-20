مانشيني: حسابات مختلفة لمواجهة قيرغيزستان

(MENAFN
- Al Watan) بين مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني على ضرورة حسم الأخضر للتأهل عندما يواجه الأخضر قيرغيزستان في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس آسيا غدا، وبين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن لكل مباراة حساباتها المختلفة، فيما أكد حارس مرمى الصقور أحمد الكسار، سعادته بالتواجد في قائمة الأخضر بالبطولة القارية.
حسابات مختلفة
شدد الإيطالي روبرتو مانشيني على ضرورة حسم التأهل عندما يواجه الأخضر قيرغيزستان في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس آسيا. وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة ((لا توجد مباراة سهلة في البطولة، جميع المباريات مهمة، ونطمح للانتصار من أجل ضمان العبور إلى الدور التالي)). وتابع ((كل مباراة لها حسابات مختلفة، بغض النظر عن الخصم فإن المباريات صعبة، لأننا في بطولة كبيرة، ويحب أن نلعب كل مباراة بالأسلوب المناسب)). وأضاف ((من كان يرجح أن يتغلب العراق على اليابان؟ هذا دليل على أن جميع الاحتمالات مفتوحة في البطولة، لذلك يجب نسيان مباراة عمان والتركيز على مباراة قيرغيزستان)). وأردف ((أتمنى تحقيق الكأس، ولكن هذا يحتاج للمزيد من العمل والتركيز، ونحن سنسعى بكل ما بوسعنا لذلك، ونحن نعرف صعوبة ذلك ووجود كثير من المنتخبات القوية، لكننا سنسعى للتركيز على كل مباراة خطوة بخطوة)). وأوضح أن الأجواء في المعسكر السعودي إيجابية للغاية وقال ((لا توجد أي أزمة، واللاعبون سعداء ونتمنى أن يتواصل هذا الجو الإيجابي، ولا أريد الحديث مرة أخرى عن هذا الجانب. هذا الملف أغلق)). وزاد ((سالم لاعب مميز ويلعب في أكثر من مركز، وعبدالرحمن غريب صنع الفارق بعد دخوله في المباراة الماضية وأنا سعيد بهذا الأداء، تواجد عدد كبير من المحترفين قد يؤثر على اللاعب السعودي، لكن هناك مواهب ونحن سعداء بها)). وأتم ((بعد أن لعبنا بـ3 مدافعين تلقينا هدفا واحد فقط من ركلة جزاء، وليس لدينا مشكلة باللعب بأي طريقة)).
أمر مهم
أبدى حارس مرمى المنتخب السعودي، أحمد الكسار، عن سعادته الكبيرة بالتواجد مع الأخضر في كأس آسيا، وقال في المؤتمر الصحفي ((أمثل بلدا عظيما، لا بد أن أكون على قدر المسؤولية، والمدرب هو من سيقرر أي لاعب سيلعب، وجميع العناصر جاهزة)). وأضاف ((سبق وأن تحدث المدرب عن أسباب استبعاد اللاعبين سابقا، وهذه القرارات فنية وإدارية، والكل فخور بتمثيل المنتخب، ولن أتحدث عن هذا الموضوع)). وأوضح ((كل لاعب سعيد بالتواجد هنا، والأمور الفنية لا دخل لنا بها، المهم أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد للعب أي مباراة)). وأتم حديثه بقوله ((في مواجهتنا الأولى كان الحضور الجماهيري واضحا ومؤثرا، لذلك آمل أن يستمر الدعم لنا في بقية مباريات البطولة، لأن تواجدهم خلفنا أمر مهم)).
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