كلاسيكو جنوبي يحصد ذهبيات القوى

(MENAFN
- Al Watan) تنافس 173 لاعبًا، يمثلون 8 أندية في ملتقى المنطقة الجنوبية الثاني لألعاب القوى، لدرجتي البراعم والناشئين، والتي اختتمت فعالياتها في مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، في وقت حصدت أندية الوطن، واليرموك، وأبها وضمك، 28 ذهبية، منها 17 ذهبية في ألعاب الناشئين و11 ذهبية في البراعم.
تفوق
رصدت ((الوطن)) مشاركة وتنافس أندية الوطن، واليرموك، وأبها، وضمك، وجرش، وطبرجل، والأخدود، وبيش في بطولة ألعاب القوى، حيث شارك 55 لاعبا في فئة الناشئين بـ32%، مقابل 118 لاعبا في فئة البراعم بـ68%، وسط تنافس كبير بين اللاعبين، للظفر بالميداليات الذهبية، ولفتت مشاركة أشقاء مع الأندية أنظار الجمهور والمسؤولين، وتنافسهم في حصد الميداليات.
22 لعبة
تمثلت ألعاب القوى المشاركة في البطولة للناشئين في سباقات 100، و200، و400، و800، و1500، و3000م، و200م موانع، و400م حواجز، و110م حواجز، و3 كم مشي، والوثب العالي، والقفز بالعصا، والوثب الطويل، ورمي الرمح، والعشاري، وألعاب البراعم في سباق 60م، و4×60 تتابع، والوثب العالي، والوثب الطويل، ورمي الرمح، والرباعي.
صدارة
تصدر نادي الوطن حصد الميداليات الذهبية في البطولة بـ8 ميداليات على مستوى الناشئين، وحل ضمك ثانيا بـ7 ميداليات، واليرموك وأبها ثالثا بميدالية ذهبية وحيدة لكل منهما، وحصد اليرموك ذهبيات البراعم بـ5 ميداليات ذهبية، والوطن ثانيا بـ4 ذهبيات، وأبها ثالثا بذهبيتين.
مواهب
أكد مدير بطولة ملتقى ألعاب القوى فيصل الحسني، أن البطولة شهدت تنافسات كبيرة بين الأندية المشاركة، مشيرًا إلى أنهم يملكون مواهب مميزة على مستوى اللعبة، والذين سيكونون نواة كبيرة لخدمة المنتخبات مستقبلًا، مشيدًا بالتنظيم المميز، وتعاون الأندية، والتنافس المثير في البطولة.
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