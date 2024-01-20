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كلاسيكو جنوبي يحصد ذهبيات القوى

1/20/2024 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تنافس 173 لاعبًا، يمثلون 8 أندية في ملتقى المنطقة الجنوبية الثاني لألعاب القوى، لدرجتي البراعم والناشئين، والتي اختتمت فعالياتها في مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، في وقت حصدت أندية الوطن، واليرموك، وأبها وضمك، 28 ذهبية، منها 17 ذهبية في ألعاب الناشئين و11 ذهبية في البراعم.
تفوق
رصدت ((الوطن)) مشاركة وتنافس أندية الوطن، واليرموك، وأبها، وضمك، وجرش، وطبرجل، والأخدود، وبيش في بطولة ألعاب القوى، حيث شارك 55 لاعبا في فئة الناشئين بـ32%، مقابل 118 لاعبا في فئة البراعم بـ68%، وسط تنافس كبير بين اللاعبين، للظفر بالميداليات الذهبية، ولفتت مشاركة أشقاء مع الأندية أنظار الجمهور والمسؤولين، وتنافسهم في حصد الميداليات.
22 لعبة
تمثلت ألعاب القوى المشاركة في البطولة للناشئين في سباقات 100، و200، و400، و800، و1500، و3000م، و200م موانع، و400م حواجز، و110م حواجز، و3 كم مشي، والوثب العالي، والقفز بالعصا، والوثب الطويل، ورمي الرمح، والعشاري، وألعاب البراعم في سباق 60م، و4×60 تتابع، والوثب العالي، والوثب الطويل، ورمي الرمح، والرباعي.
صدارة
تصدر نادي الوطن حصد الميداليات الذهبية في البطولة بـ8 ميداليات على مستوى الناشئين، وحل ضمك ثانيا بـ7 ميداليات، واليرموك وأبها ثالثا بميدالية ذهبية وحيدة لكل منهما، وحصد اليرموك ذهبيات البراعم بـ5 ميداليات ذهبية، والوطن ثانيا بـ4 ذهبيات، وأبها ثالثا بذهبيتين.
مواهب
أكد مدير بطولة ملتقى ألعاب القوى فيصل الحسني، أن البطولة شهدت تنافسات كبيرة بين الأندية المشاركة، مشيرًا إلى أنهم يملكون مواهب مميزة على مستوى اللعبة، والذين سيكونون نواة كبيرة لخدمة المنتخبات مستقبلًا، مشيدًا بالتنظيم المميز، وتعاون الأندية، والتنافس المثير في البطولة.

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