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الذئاب إلى الإمارات

1/20/2024 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) غادرت بعثة نادي التعاون إلى الإمارات لإقامة معسكر إعدادي خلال فترة التوقف الحالية، يتخلله تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية، إضافة إلى خوض عدد من المباريات الودية، وسيعمل المدرب البرازيلي، بريكليس شاموسكا، على إعادة توهج فريقه، الذي تراجع مستواه نسبيًا خلال الجولات الأخيرة قبل توقف الدوري.

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