الذئاب إلى الإمارات

الذئاب إلى الإمارات
التاريخ
1/20/2024 2:20:35 PM
(MENAFN
- Al Watan) غادرت بعثة نادي التعاون إلى الإمارات لإقامة معسكر إعدادي خلال فترة التوقف الحالية، يتخلله تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية، إضافة إلى خوض عدد من المباريات الودية، وسيعمل المدرب البرازيلي، بريكليس شاموسكا، على إعادة توهج فريقه، الذي تراجع مستواه نسبيًا خلال الجولات الأخيرة قبل توقف الدوري.
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