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دبابات الاحتلال تهدد مجمع ناصر الطبي في خان يونس

1/20/2024 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفها المكثف لمحيط مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وباتت على بعد مئات الأمتار من المستشفي، الذي يعد أكبر مستشفيات جنوب القطاع، ويتواجد بداخله آلاف الجرحى والمرضى والنازحين.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الدبابات الإسرائيلية باتت تحكم حصارها بشكل كامل على الجهة الشرقية من مستشفى ناصر، وأن الخوف يزداد لإعادة قوات الاحتلال سيناريو ما حدث في مستشفى الشفاء في مستشفى ناصر الطبي، والذي ارتكبت فيه خلال اقتحامها مجازر واعتقالات جماعية بحق الجرحى والمرضى والأطقم الطبية.
وفي سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، آلاف النازحين غرب مدينة غزة، معظمهم من الأطفال والنساء والمرضى على مغادرة مراكز الإيواء، تحت القصف، وذلك في ظل الجرائم المستمرة التي يواصل الاحتلال تنفيذها في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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