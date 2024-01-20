دبابات الاحتلال تهدد مجمع ناصر الطبي في خان يونس

(MENAFN
- Al Watan) تواصل دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفها المكثف لمحيط مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وباتت على بعد مئات الأمتار من المستشفي، الذي يعد أكبر مستشفيات جنوب القطاع، ويتواجد بداخله آلاف الجرحى والمرضى والنازحين.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الدبابات الإسرائيلية باتت تحكم حصارها بشكل كامل على الجهة الشرقية من مستشفى ناصر، وأن الخوف يزداد لإعادة قوات الاحتلال سيناريو ما حدث في مستشفى الشفاء في مستشفى ناصر الطبي، والذي ارتكبت فيه خلال اقتحامها مجازر واعتقالات جماعية بحق الجرحى والمرضى والأطقم الطبية.
وفي سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، آلاف النازحين غرب مدينة غزة، معظمهم من الأطفال والنساء والمرضى على مغادرة مراكز الإيواء، تحت القصف، وذلك في ظل الجرائم المستمرة التي يواصل الاحتلال تنفيذها في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
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