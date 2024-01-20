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الصين.. غضب كبير بعد وفاة 13 تلميذا في مدرسة داخلية حرقا

1/20/2024 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) لقي 13 تلميذا حتفهم اليوم السبت جراء حريق في دار تابعة لمدرسة داخلية في مقاطعة خنان وسط الصين.
وذكر التلفزيون الصيني أن الحريق اندلع في مدرسة ينغكاي بمنطقة فانغتشنغ الريفية وسط مقاطعة خنان مساء الجمعة وتم إخماده قبل منتصف الليل بقليل، وتم اعتقال مالك المدرسة.
وقال أحد المعلمين لقناة "زونجلان" الإخبارية إن جميع القتلى كانوا من تلامذة الصف الثالث.
وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية أن أحد التلامذة المصابين يتلقى العلاج في المستشفى.
وشهد تعليقات الصينيين على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي غضبا كبيرا حيال الحريق حيث شاهد الخبر أكثر من 190 مليون شخص عبر الموقع.

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