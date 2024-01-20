الصين.. غضب كبير بعد وفاة 13 تلميذا في مدرسة داخلية حرقا

(MENAFN
- Al Watan) لقي 13 تلميذا حتفهم اليوم السبت جراء حريق في دار تابعة لمدرسة داخلية في مقاطعة خنان وسط الصين.
وذكر التلفزيون الصيني أن الحريق اندلع في مدرسة ينغكاي بمنطقة فانغتشنغ الريفية وسط مقاطعة خنان مساء الجمعة وتم إخماده قبل منتصف الليل بقليل، وتم اعتقال مالك المدرسة.
وقال أحد المعلمين لقناة "زونجلان" الإخبارية إن جميع القتلى كانوا من تلامذة الصف الثالث.
وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية أن أحد التلامذة المصابين يتلقى العلاج في المستشفى.
وشهد تعليقات الصينيين على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي غضبا كبيرا حيال الحريق حيث شاهد الخبر أكثر من 190 مليون شخص عبر الموقع.
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