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الجيش الأمريكي يعلن ضرب وتدمير صاروخ حوثي مضاد للسفن

1/20/2024 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها قصفت ودمرت، السبت، صاروخًا حوثيًا مضادًا للسفن كان يُعد للإطلاق تجاه خليج عدن، وسط مساعيها لإضعاف قدرات المليشيا المدعومة من إيران.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن الصاروخ المضاد للسفن "كان يستهدف خليج عدن وكان جاهزا للإطلاق".
وجاء في البيان أن "القوات قررت أن الصاروخ يمثل تهديدًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وبعد ذلك ضربت الصاروخ ودمرته دفاعًا عن النفس". وقال البيان: "هذا الإجراء سيجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وسعت الولايات المتحدة وشركاؤها إلى ردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تستهدف السفن التجارية.
وقال البيت الأبيض، الجمعة، إن الولايات المتحدة شنت ثلاث ضربات ضد "منصات إطلاق الصواريخ الحوثية التي كانت جاهزة لشن هجمات".
وأشارت الولايات المتحدة إلى أن نمط الضربات من المرجح أن يستمر في الوقت الذي تعمل فيه على إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين.
ومع ذلك، فشلت الضربات حتى الآن في ردع هجمات الحوثيين على السفن التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر على طريق الشحن الحيوي باتجاه قناة السويس.
وفي حديثه للصحفيين الأسبوع الماضي، أقر الرئيس بايدن بأن الضربات لم توقف هجمات الحوثيين.
سُئل بايدن: "هل توقف (الضربات)الحوثيين؟ قال: "لا". وعندما سئل مرة أخرى: "هل ستستمر (الضربات)؟ رد بـ "نعم".

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