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تعليم جازان يحصد جائزة حمدان للمعلم المتميز

1/20/2024 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز - مسار المعلم المتميز- في دورتها الـ 26 للعام 2023م على مستوى الخليج العربي، وذلك بعد ما أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم نتائج منافسات الجوائز الخليجية والتي تضمنت فوز المعلمة سحر بنت علي عواك القحطاني من ابتدائية التميز للطفولة المبكرة بمكتب تعليم صامطة بالجائزة للأداء التعليمي المتميز - مسار المعلم المتميز- في دورتها الـ 26 للعام 2023م على مستوى الخليج العربي وذلك ضمن 17 فائزًا من جملة المرشحين الذين بلغ عددهم 89 مشاركًا من كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت.
وهنأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المعلمة سحر وأسرتها بالفوز، مبينة أن قطاع التعليم في المنطقة يحظى بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ومتابعة من أمير منطقة جازان نائبه ومعالي وزير التعليم.
وأضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن هذا الإنجاز إضافة جديدة لإنجازات الإدارة على المستوى العربي والخليجي والوطني، حيث حصل تعليم جازان على ثلاث جوائز في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، حيث حققت في الدورة الـ 21 متوسطة تحفيظ القرآن الكريم بديحمة مدير المدرسة حسين عبده أحمد قيسي مسار المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، كما حقق جائزة الدورة الـ 24 الطالب عمرو بن وليد البراق فئة الطالب المتميز، وفي الدورة الماضية الـ 25 حققت المشرفة التربوية مريم يحيى عطيف مسار البحث التربوي المتميز ((الألكسو)).

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