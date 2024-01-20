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تراخيص فورية للتخييم في 51 موقعا

1/20/2024 2:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، منصة إلكترونية لإصدار تصريحات التخييم الفورية في مختلف مناطق المملكة، لتسهيل تجربة المتنزهين والراغبين في التخييم، وسرعة الحصول على التصاريح اللازمة للاستمتاع بمناطق الغطاء النباتي خلال موسم الشتاء.
وتشمل المواقع المتاحة للتخييم في المنصة؛ 51 موقعًا مختلفًا في 8 مناطق على مستوى المملكة، بطاقةٍ استيعابية إجمالية تتجاوز 13.650 مخيَّمًا، حيث يمكن للراغب في التخييم التقديم للحصول على التصريح خلال دقائق في خطوات بسيطة، باستخدام الجوال أو أي من الأجهزة الذكية، عبر تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل معلومات الموقع، والموافقة على التعهد، وذلك من خلال الرابط التالي .
طائلة العقوبات
دعا مركز ((الغطاء النباتي)) المتنزهين الراغبين في التخييم إلى المحافظة على الغطاء النباتي، من خلال ترك المكان نظيفًا بعد التخييم، وتجنب القيادة في غير المسارات المخصصة، والامتناع عن استخدام الفحم والحطب المحلي؛ لتلافي الوقوع تحت طائلة العقوبات، حسب نظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.
حالة الطقس
نوّه المركز إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التخييم، والتأكد من حالة الطقس قبل التوجه إلى المخيم، واصطحاب معدات الإسعافات الأولية وكميات كافية من المياه والطعام، والاحتراس من الحياة البرية، واستخدام نار المخيم بطريقة آمنة واستعمال الأدوات المناسبة لإشعالها بما يحافظ على الغطاء النباتي.
يذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.

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