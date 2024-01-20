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300 ألف ساعة تطوعية

1/20/2024 2:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) وفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة 2824 فرصة تطوعية خلال العام المنصرم 2023، بمجموع ساعات عمل تطوعية بلغت 300.877 ساعة.
جاء ذلك في إحصائية إدارة التطوع السنوية للعام الماضي التي أعلنتها الهيئة، والتي أشارت إلى أن الفرص التطوعية اشتملت على تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين في ساحات الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمعارض والمحافل الرياضية، التي احتضنتها المنطقة.
كما نفذت الهيئة في منطقة مكة المكرمة عددا من الحملات التوعوية في عدد من المولات، وشاركت في تنظيف قاع البحر والشواطئ بمحافظات جدة والقنفذة والمناطق السياحية في محافظة الطائف، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات في الإسعافات الأولية، لتأهيل المتطوعين والمتطوعات، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين الذكور 9628، ومنهم الكادر الطبي التطوعي في عدة تخصصات، أبرزها استشاري وطبيب عام وصيدلاني وتمريض وطب الطوارئ.

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