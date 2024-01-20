300 ألف ساعة تطوعية

(MENAFN
- Al Watan) وفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة 2824 فرصة تطوعية خلال العام المنصرم 2023، بمجموع ساعات عمل تطوعية بلغت 300.877 ساعة.
جاء ذلك في إحصائية إدارة التطوع السنوية للعام الماضي التي أعلنتها الهيئة، والتي أشارت إلى أن الفرص التطوعية اشتملت على تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين في ساحات الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمعارض والمحافل الرياضية، التي احتضنتها المنطقة.
كما نفذت الهيئة في منطقة مكة المكرمة عددا من الحملات التوعوية في عدد من المولات، وشاركت في تنظيف قاع البحر والشواطئ بمحافظات جدة والقنفذة والمناطق السياحية في محافظة الطائف، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات في الإسعافات الأولية، لتأهيل المتطوعين والمتطوعات، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين الذكور 9628، ومنهم الكادر الطبي التطوعي في عدة تخصصات، أبرزها استشاري وطبيب عام وصيدلاني وتمريض وطب الطوارئ.
MENAFN20012024000089011017ID1107745607
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.