رقابة على المباني تحت الإنشاء

(MENAFN
- Al Watan) نفَّذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة أبو عريش خلال الشهر الماضي، 39 جولة رقابية إنشائية داخل الأحياء السكنية بالمحافظة والقرى التابعة لها، لرصد المخالفات الإنشائية والتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية، ضمن جهودها في الرقابة على المباني والمنشآت، والحد من مخالفات البناء، ورفع مستوى جودة المشروعات.
وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الفرق الميدانية الرقابية أصدرت خلال الجولات 11 مخالفة إنشائية مرتبطة بأعمال البناء، مبيناً أن عدد طلبات الرخص الإنشائية المعتمدة بلغ 57 طلباً، فيما بلغ عدد شهادات الإشغال 18 شهادة.
وأشار إلى أن الجولات الرقابية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية للمحافظة على المظهر العام وإزالة أي مخالفات، من خلال تنظيم ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمباني، والتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية، والالتزام بجميع مواصفات البناء، والحد من المخالفات بأنواعها، والمحافظة على البيئة العمرانية.
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