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رقابة على المباني تحت الإنشاء

1/20/2024 2:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) نفَّذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة أبو عريش خلال الشهر الماضي، 39 جولة رقابية إنشائية داخل الأحياء السكنية بالمحافظة والقرى التابعة لها، لرصد المخالفات الإنشائية والتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية، ضمن جهودها في الرقابة على المباني والمنشآت، والحد من مخالفات البناء، ورفع مستوى جودة المشروعات.
وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الفرق الميدانية الرقابية أصدرت خلال الجولات 11 مخالفة إنشائية مرتبطة بأعمال البناء، مبيناً أن عدد طلبات الرخص الإنشائية المعتمدة بلغ 57 طلباً، فيما بلغ عدد شهادات الإشغال 18 شهادة.
وأشار إلى أن الجولات الرقابية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية للمحافظة على المظهر العام وإزالة أي مخالفات، من خلال تنظيم ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمباني، والتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية، والالتزام بجميع مواصفات البناء، والحد من المخالفات بأنواعها، والمحافظة على البيئة العمرانية.

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