5 شركات تفوز بتوريد 360 ألف طن قمح لهيئة السلع التموينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فازت 5 شركات فى المناقصة التى أجرتها هيئة السلع التموينية الأسبوع الماضى بتوريد 360 ألف طن قمح روسى وفرنسى.
قال مسئول حكومى بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن الكمية شملت شحنة واحدة قمح فرنسى بكمية 60 ألف طن بسعر 262 دولارا، وسعر نولون 22 دولارا للطن، و300 طن قمح روسى.
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وكشف أن سعر القمح الروسى 265 دولارا للطن، وسعر نولون يتراوح بين 20.15 و20.20 دولار للطن.
وفاز بتوريد القمح الروسى شركة“جرين فلاور” بكمية 120 ألف طن، على شحنتين كل منهما 60 ألف طن، فيما ستورد شركات“أستون أجرو” و”أولام“، و”إم آيه سولير” بتوريد 60 ألف طن لكل شركة على أن يكون التوريد من 15 وحتى 30 مارس المقبل.
واستوردت وزارة التموين 4.46 مليون طن قمح منذ بداية العام المالى الحالى بمتوسط سعر الطن 277.16 دولار للطن شاملة تكلفة الشحن، وأضاف المصدر أن الكميات التى تم استيرادها من 4 مناشئ مختلفة تشمل روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا وبلغاريا.
وأشار إلى أنه تم استيراد 2.92 مليون طن قمح روسى بنسبة تمثل 65.69% من إجمالى الواردات و780 ألف طن قمح رومانى تمثل 17.48% و360 ألف طن قمح فرنسى بحصة 8.08% و270 ألف طن من بلغاريا بنسبة 6.06% من إجمالى الواردات، و120 ألف طن قمح اوكرانى تمثل 2.69%.
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى فى تصريحات الشهر الماضى إن الاحتياطى الاستراتيجى للقمح يكفى 4.3 شهر، وتستهدف الوزارة توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلى خلال الموسم المقبل.
ولفت إلى أنه سيتم تحديد نسبة المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالى وفقًا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة، متوقعا زراعة ما يتراوح من 2.8 إلى 3 ملايين فدان خلال الموسم الحالى.
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