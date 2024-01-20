5 شركات تفوز بتوريد 360 ألف طن قمح لهيئة السلع التموينية

MENAFN - Al-Borsa News) فازت 5 شركات فى المناقصة التى أجرتها هيئة السلع التموينية الأسبوع الماضى بتوريد 360 ألف طن قمح روسى وفرنسى.

قال مسئول حكومى بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن الكمية شملت شحنة واحدة قمح فرنسى بكمية 60 ألف طن بسعر 262 دولارا، وسعر نولون 22 دولارا للطن، و300 طن قمح روسى.

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وكشف أن سعر القمح الروسى 265 دولارا للطن، وسعر نولون يتراوح بين 20.15 و20.20 دولار للطن.

وفاز بتوريد القمح الروسى شركة“جرين فلاور” بكمية 120 ألف طن، على شحنتين كل منهما 60 ألف طن، فيما ستورد شركات“أستون أجرو” و”أولام“، و”إم آيه سولير” بتوريد 60 ألف طن لكل شركة على أن يكون التوريد من 15 وحتى 30 مارس المقبل.

واستوردت وزارة التموين 4.46 مليون طن قمح منذ بداية العام المالى الحالى بمتوسط سعر الطن 277.16 دولار للطن شاملة تكلفة الشحن، وأضاف المصدر أن الكميات التى تم استيرادها من 4 مناشئ مختلفة تشمل روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا وبلغاريا.

وأشار إلى أنه تم استيراد 2.92 مليون طن قمح روسى بنسبة تمثل 65.69% من إجمالى الواردات و780 ألف طن قمح رومانى تمثل 17.48% و360 ألف طن قمح فرنسى بحصة 8.08% و270 ألف طن من بلغاريا بنسبة 6.06% من إجمالى الواردات، و120 ألف طن قمح اوكرانى تمثل 2.69%.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى فى تصريحات الشهر الماضى إن الاحتياطى الاستراتيجى للقمح يكفى 4.3 شهر، وتستهدف الوزارة توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلى خلال الموسم المقبل.

ولفت إلى أنه سيتم تحديد نسبة المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالى وفقًا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة، متوقعا زراعة ما يتراوح من 2.8 إلى 3 ملايين فدان خلال الموسم الحالى.