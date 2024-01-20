رئيس الوزراء يتفقد معرض السلع الغذائية بحي اللوتس ضمن جولته بأسوان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة استمرار ضخ السلع بكميات كبيرة وأسعار مناسبة لتكون متوافرة للمواطنين بشكل دائم.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، اليوم معرض السلع الغذائية بمول اللوتس، بحي اللوتس في مدينة أسوان، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على متابعة موقف توافر السلع وأسعارها.
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وخلال جولته بالمعرض، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، التي أوضحت أن معرض السلع الغذائية يُقام على مساحة 700 م2، ويضم 4 مكاتب إدارية وكافيتريا، و8 محلات تحتوي على السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.
ويضم المعرض منتجات السكر، والأرز، والمكرونة، وزيت الطعام، والجبن، والحليب، والفول، كما يشمل المعرض الخضراوات والفاكهة واللحوم البلدية، والدواجن الطازجة وأنواع البقالة المختلفة، والبقوليات، والغلال، ومخبز أفرنجى للمخبوزات والحلويات والمعجنات.
ويشهد المعرض مشاركة مبادرة كلنا واحد“أمان”، ومنفذ محافظة أسوان بمشاركة الغرفة التجارية، والشركة المصرية لتجارة الجملة؛ حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جميع تلك المنافذ لفحص المنتجات والاطلاع على الأسعار بها.
المصدر:
MENAFN20012024000202011048ID1107745603
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