رئيس الوزراء يتفقد معرض السلع الغذائية بحي اللوتس ضمن جولته بأسوان

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة استمرار ضخ السلع بكميات كبيرة وأسعار مناسبة لتكون متوافرة للمواطنين بشكل دائم.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، اليوم معرض السلع الغذائية بمول اللوتس، بحي اللوتس في مدينة أسوان، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على متابعة موقف توافر السلع وأسعارها.

موضوعاتالصياد: 1.3 مليون طن خامات أعلاف فى الموانئ ونعمل على تسريع الإفراجات التموين تشترى 414.4 ألف طن زيت خام منذ بداية العام المالى الجارى رئيس الوزراء يتفقد محطة شتلات قصب السكر بكوم امبو

وخلال جولته بالمعرض، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، التي أوضحت أن معرض السلع الغذائية يُقام على مساحة 700 م2، ويضم 4 مكاتب إدارية وكافيتريا، و8 محلات تحتوي على السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

ويضم المعرض منتجات السكر، والأرز، والمكرونة، وزيت الطعام، والجبن، والحليب، والفول، كما يشمل المعرض الخضراوات والفاكهة واللحوم البلدية، والدواجن الطازجة وأنواع البقالة المختلفة، والبقوليات، والغلال، ومخبز أفرنجى للمخبوزات والحلويات والمعجنات.

ويشهد المعرض مشاركة مبادرة كلنا واحد“أمان”، ومنفذ محافظة أسوان بمشاركة الغرفة التجارية، والشركة المصرية لتجارة الجملة؛ حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جميع تلك المنافذ لفحص المنتجات والاطلاع على الأسعار بها.

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