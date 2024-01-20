أسعار الحديد تواصل الصعود

قفزت أسعار حديد التسليح مع بداية الأسبوع الجارى بقيمة وصلت إلى 5 آلاف جنيه فى الطن ليتراوح متوسط البيع لجميع المصانع بين 47 و48.5 ألف جنيه للطن أرض المصنع.

ورفعت شركة شركة الجارحي للصلب أسعارها بنحو 5 آلاف جنيه، بينما رفعت“حديد عز” الأسعار بنحو 3800 جنيه، وتطبق الزيادة الجديدة بداية من 20 يناير وتعد هذه المرة الثالثة التى تحرك فيها بعض الشركات أسعارها منذ بداية العام الجارى.

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وبررت الشركات الزيادة فى الأسعار باستمرار صعود تكاليف التصنيع وبالتحديد تكلفة شحن البضائع من الصين إلى مصر والتى قفزت إلى 8 آلاف دولار للحاوية سعة 40 قدما مقابل 1800 دولار قبل توترات البحر الأحمر.

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن مصانع الحديد أعلنت عن زيادات متكررة منذ بداية العام الجارى بسبب نقص المعروض من الخامات عقب صعوبة الاستيراد وتوجه المصانع إلى التصدير على حساب حصة السوق المحلى.

أضاف لـ“البورصة” أن أسعار الحديد مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة فى ظل اتباع سياسة التصنيع وعملية التسويق الحالية، لذلك ينبغى على الحكومة خلق حلول عاجلة للسيطرة على الأسعار.

أشار إلى أن جزءا كبيرا أيضًا من الزيادات فى الأسعار غير مبرر ولا يعرف التجار والموزعين أسبابه، متوقعًا أن يتجاوز سعر بيع حديد التسليح للمستهلك حاجز الـ51 ألف جنيه.

وطالب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، وزارة التجارة والصناعة، بالغاء رسوم الإغراق على حديد التسليح، لدعم المعروض فى السوق المحلى وعودة الأسعار إلى طبيعتها.

بلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح فى مصر حوالى 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلى 7.5 مليون طن، وبلغ حجم التصدير من الحديد المصرى 1.78 مليار دولار خلال عام 2021، بحسب تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية

قال أيمن العشري نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية رئيس شركة العشرى للصلب، إن صعوبة استيراد الخامات العامل الرئيسى للزيادات المتتالية فى أسعار الحديد.

أضاف لـ“البورصة”، أن لقاء مرتقب سيجمع الصناع مع وزير التجارة والصناعة للمطالبة بتوفير سيولة دولاريه تمكنهم من شراء احتياجاتهم من الأسواق الخارجية للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية.

وتنقسم مصانع الحديد والصلب فى مصر إلى 3 أنواع، وهي: مصانع متكاملة وهى تنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى وأبرزها عز الدخيلة، والشركات نصف المتكاملة وتنتج المنتج النهائى من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي، ومصانع الدرفلة التى تقوم بشراء عروق الصلب ودرفلتها إلى حديد التسليح

قال وائل سعيد، رئيس شركة الحرية لتجارة مواد البناء، إن السوق دخل مرحلة من التوتر منذ بداية العام الجارى، فمع كل زيادة فى الأسعار ترتفع المبيعات بنسبة كبيرة وبعدها يهدأ السوق.

وفسر ارتفاع معدل الشراء حاليًا بأن (( شريحة من المستهلكين تشترى كميات كبيرة من الحديد لتخزينها خوفًا من تصاعد الأسعار مستقبلًا فى محاولة لتأمين احتياجاتها من المعدن لحين الحصول على تراخيص البناء)).

أشار إلى أن سعر الحديد وصل إلى 52 ألف جنيه فى بعض المحافظات مقابل 47 ألف جنيه الأسبوع الماضى.