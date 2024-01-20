((أوتو موبيليتى)) تعتزم افتتاح صالة عرض ومركزى خدمة لسيارات ((جيلى))

قال عثمان عبدالمنعم، العضو المنتدب لشركة أوتو موبيليتى لـ ((البورصة))، إن الشركة تجهز لافتتاح صالة عرض ومركز رئيسي لخدمات الصيانة بشرق القاهرة، على مساحة 11 ألف متر مربع، لتوفير خدمات مختلفة لعملاء سيارات ((جيلى)).

أضاف أن الشركة سوف تفتتح مراكز لخدمات الصيانة بمحافظة الإسكندرية، بجانب توفير مراكز خدمة متعددة بالتعاون مع الموزعين المعتمدين طبقًا للمناطق التى يزيد فيها الطلب أو من خلال الشركة مباشرة.

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تابع: أن“أوتو موبيليتى” تعاونت مع 4 شركاء توزيع، هي (بى اوتو B Auto، والمصرية للسيارات، إكسبريس إيجيبت للتجارة Xpress Egypt for Trading ) لتغطية القاهرة الكبرى، وماتيك Matic لتغطية الإسكندرية، وقد قام كل موزع بتخصيص مركز خدمة وصيانة حصرية لشركة جيلى وفقًا لمواصفات الشركة الأم .

قال ((العضو المنتدب))، إن الشركة ستقوم بالتجميع المحلى لطرازين من سيارات ((جيلي)) بمصنع البافارية بالسادس من أكتوبر، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية سيتم تحديدها وفقا لحجم الطلب بالسوق وأنواع الطرازات التى سوف يتم تجمعها.

أشار ((عبد المنعم)) إلى أن الشركة لديها القدرة على الإنتاج، التى تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات، حرصًا منا على الدعم الدائم للاقتصاد المصرى.

وعلى مستوى حجم المبيعات المستهدف تحقيقها خلال العام الجارى، أكد ((العضو المنتدب))، أن خطة الشركة التسويقية تتركز حول زيادة الفرص داخل السوق المصرية، حيث يمثل الطلب فى الوقت الحالى ثلث ما كان عليه منذ عامين.

ولفت إلى أن حجم السوق كبير والفرص فى ازدياد مستمر، ونخطط لزيادة حجم المعروض من سيارات ((جيلى))، وذلك بدعم من بدء التصنيع فى النصف الثانى من العام الحالى.

وتوقع ((عبدالمنعم))، أن تحقق شركة ((أوتو موبيلتى)) نموًا ملحوظًا بحجم المبيعات وذلك عقب إطلاق أحدث طرازات العلامة التجارية ((جيلى))، بجانب اعتزام الشركة طرح مجموعة من الطرازات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن الشركة تقدم صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كم أيهما أقرب، بالإضافة إلى ضمان المصنع لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أقرب.

وتأسست شركة أوتو موبيليتى فى عام 2023 نتاج تحالف بين مجموعة من أعمدة صناعة السيارات فى منطقة الشرق الأوسط، وهم“شركة على الغانم وأولاده للسيارات” الكويتية، و”شركة محمد يوسف ناغى للسيارات” السعودية و”مجموعة العرجانى” المصرية.