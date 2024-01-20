((أوتو موبيليتى)) تعتزم افتتاح صالة عرض ومركزى خدمة لسيارات ((جيلى))

(MENAFN
- Al-Borsa News) التعاقد مع 4 موزعين رئيسين بالقاهرة والإسكندرية
قال عثمان عبدالمنعم، العضو المنتدب لشركة أوتو موبيليتى لـ ((البورصة))، إن الشركة تجهز لافتتاح صالة عرض ومركز رئيسي لخدمات الصيانة بشرق القاهرة، على مساحة 11 ألف متر مربع، لتوفير خدمات مختلفة لعملاء سيارات ((جيلى)).
أضاف أن الشركة سوف تفتتح مراكز لخدمات الصيانة بمحافظة الإسكندرية، بجانب توفير مراكز خدمة متعددة بالتعاون مع الموزعين المعتمدين طبقًا للمناطق التى يزيد فيها الطلب أو من خلال الشركة مباشرة.
موضوعات متعلقة
فورد تخفض إنتاج شاحنة كهربائية مع تباطؤ الطلب الصين تُصدّر 4.91 مليون سيارة خلال عام 2023 60 ألف جنيه زيادة فى أسعار 4 طرازات من سيارات ((إم جى))
تابع: أن“أوتو موبيليتى” تعاونت مع 4 شركاء توزيع، هي (بى اوتو B Auto، والمصرية للسيارات، إكسبريس إيجيبت للتجارة Xpress Egypt for Trading ) لتغطية القاهرة الكبرى، وماتيك Matic لتغطية الإسكندرية، وقد قام كل موزع بتخصيص مركز خدمة وصيانة حصرية لشركة جيلى وفقًا لمواصفات الشركة الأم .
قال ((العضو المنتدب))، إن الشركة ستقوم بالتجميع المحلى لطرازين من سيارات ((جيلي)) بمصنع البافارية بالسادس من أكتوبر، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية سيتم تحديدها وفقا لحجم الطلب بالسوق وأنواع الطرازات التى سوف يتم تجمعها.
أشار ((عبد المنعم)) إلى أن الشركة لديها القدرة على الإنتاج، التى تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات، حرصًا منا على الدعم الدائم للاقتصاد المصرى.
وعلى مستوى حجم المبيعات المستهدف تحقيقها خلال العام الجارى، أكد ((العضو المنتدب))، أن خطة الشركة التسويقية تتركز حول زيادة الفرص داخل السوق المصرية، حيث يمثل الطلب فى الوقت الحالى ثلث ما كان عليه منذ عامين.
ولفت إلى أن حجم السوق كبير والفرص فى ازدياد مستمر، ونخطط لزيادة حجم المعروض من سيارات ((جيلى))، وذلك بدعم من بدء التصنيع فى النصف الثانى من العام الحالى.
وتوقع ((عبدالمنعم))، أن تحقق شركة ((أوتو موبيلتى)) نموًا ملحوظًا بحجم المبيعات وذلك عقب إطلاق أحدث طرازات العلامة التجارية ((جيلى))، بجانب اعتزام الشركة طرح مجموعة من الطرازات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن الشركة تقدم صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كم أيهما أقرب، بالإضافة إلى ضمان المصنع لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أقرب.
وتأسست شركة أوتو موبيليتى فى عام 2023 نتاج تحالف بين مجموعة من أعمدة صناعة السيارات فى منطقة الشرق الأوسط، وهم“شركة على الغانم وأولاده للسيارات” الكويتية، و”شركة محمد يوسف ناغى للسيارات” السعودية و”مجموعة العرجانى” المصرية.
MENAFN20012024000202011048ID1107745601
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.