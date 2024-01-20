((قواعد القيد والتداول)) و((الطروحات)) و((التكنولوجيا المالية)) أولويات أجندة تطوير البورصة المصرية

أصدرت البورصة المصرية استراتيجية تطويرها خلال العام الجاري والتي ارتكزت على عدد من المحاور الأساسية المتمثلة في قواعد القيد والتداول، والطروحات، والابتكار المالي والأدوات الجديدة، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية.

وتضمنت الاستراتيجية أيضًا تعديلا على الإطار العام للسوق فى عدة محاور من بينها إعادة تشكيل مجلس إدارة البورصة المصرية باشتراط ألا يقل عدد ممثلى شركات السمسرة عن عضوين، وعضو عن مديرى المحافظ والصناديق، وعضو عن أمناء الحفظ والمتعاملين الرئيسيين، وعضو عن الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي، وعضو عن شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تعديل المجمع الانتخابي ليكون فقط من الجهات الأعضاء بالبورصة المصرية.

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كما تدرس البورصة المصرية تقديم مقترح للهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيل لجنة من الخبراء المهنيين لإعادة صياغة وإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة نفاذًا لهما نظرًا لكثرة التعديلات التى تمت خلال السنوات الماضية، على أن ينص فقط في القانون واللائحة التنفيذية على الإطار العام بشكل مبسط دون الخوض في تفاصيل ومستندات ونواحى إجرائية.

وتابعت الاستراتيجية أن هناك تنسيقا يتم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية حول زيادة نسبة الحد الأدنى من المبالغ المخصصة للاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية خاصة الأسهم من قبل الهيئات والمؤسسات مثل البريد والأوقاف والتأمينات وصندوق حماية المستثمر، إلى جانب تعديل قواعد العضوية بما يسمح للشركات التي تزاول الأنشطة ذات الارتباط بالتداول مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق، وشركات ترويج وتغطية الاكتتابات تحت مسمى أعضاء مشاركون وتعديل التصنيف الحالي ليكون بمسمى أعضاء عاملون.

وسيضم كلاً من شركات السمسرة المصرح لها بمزاولة الأنشطة والآليات المتخصصة، وغير المصرح لها، وأمناء الحفظ، والمتعاملين الرئيسيين.

قواعد القيد

وشملت التعديلات التى تستهدف البورصة المصرية تنفيذها، قواعد القيد وضع مهلة زمنية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالسوق الرئيسي والتى يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المطلوب لزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى للقيد بالسوق الرئيسي البالغ حاليًا 100 مليون جنيه، إلى جانب وضع حد أقصى لمدة قيد الأوراق المالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنتقل خلالها للسوق الرئيسي أو تشطب، مع تضمين خطة مقدمة من الشركة التى تقيد لها أوراق مالية تحدد مدى زمنى للانتقال للسوق الرئيسي.

وتابعت الاستراتيجية أن البورصة تهدف إلى عدم إعمال شرط استمرار توفير نسبة الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول والحد الأدنى من عدد المساهمين كشرط الاستمرار القيد وحتى لا يضار حملة الأسهم من الشطب لعدم استيفاء هذا الشرط لاستمرار القيد، وعدم إلزام المساهمين الرئيسين بالبيع لاستيفاء الحد الأدنى المشار إليه، إلا إذا ثبت أنهم أو بعضهم قد ترتب على شرائه انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول مثل حالات المنافسة على الاستحواذ بين بعض المساهمين بالشراء من السوق.

ذكرت أنه يجرى العمل على قيد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالبورصة المصرية التى تجيز التشريعات الحاكمة قيدها ودراسة السماح بتسجيل أوامر الاكتتاب والاسترداد من خلال أنظمة البورصة المصرية خاصة وثائق صناديق الذهب.

كما أشارت الاستراتيجية إلى تطوير آليات التداول حيث تسعى البورصة لتحديث نظام التداول، إلى جانب منظومة الرقابة، ومراجعة ضوابط حساب سعر الإقفال اللحظى وجلسة مزاد سعر الإقفال اليومى وفترة التنفيذ مع تفعيل خصائص جديدة منها السماح بتسجيل أوامر يتم تنفيذها بسعر الإقفال اليومى بعد تحديده“ market at close”.

وذكر التقرير أنه سيتم دراسة وحدة المزايدة المتبعة حاليًا لكل سهم، لتكون نسبة مئوية من سعر السهم بالسوق، بحيث يتم تخفيض وحدة المزايدة إذا حدث عنها تحريك السعر بنسبة تؤثر سلبًا على سيولة التداول 5% على سبيل المثال.

وتبحث البورصة المصرية تطوير نظام آلى لتعاملات شهادات الإيداع والربط مع شركة مصر المقاصة ومع شركات السمسرة وأمناء الحفظ لميكنة الإجراءات وتسهيل التعامل، وتطوير قواعد للتعامل على شهادات الإيداع.

كما تجري دراسة إلغاء المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي egx30، وegx100، مع الاحتفاظ بقائمة أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء ما دون ذلك من مؤشرات، وتطوير معايير مؤشر egx70 ومؤشر تميز لضمان سيولة أكبر على المؤشرات.

الأدوات المالية الجديدة

تستهدف البورصة المصرية إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية إلى جانب دراسة إصدار وثائق متداولة للمؤشر etfs، على أن يتاح لمديرى الاستثمار وفق هذه المنهجية دون إلزامهم بتشكيل مجلس شريعة متخصص لدى كل مدير استثمار.

وتابعت أن الانطلاق الفعلى لسوق تداول شهادات الكربون متوقف على توافر جانبي العرض والطلب والانتهاء من الإطار التشريعي وحصول الشركات والعاملة على التراخيص المطلوبة، حيث يجرى التنسيق مع الرقابة المالية على السماح لشركات الوساطة بالتداول في الشهادات باعتبارها أداة مالية، وتنظيم عملية قيد وتداول شهادات الكربون، إلى جانب الترخيص لشركة تسويات لتسوية العمليات الخاصة بالسوق.

وذكرت أيضًا أنه يجرى دراسة تدشين مؤشر للشركات منخفضة الانبعاثات عقب تفعيل السوق، وتوافر عدد مناسب من شهادات الكربون في السوق.