نيجيريا تستهدف تحقيق معدل نمو 7% وخلق 165 مليون فرصة عمل بحلول 2050

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الحكومة النيجيرية عن مخطط لتحفيز القطاع الخاص ومشروعاته على امتداد الدولة وذلك سعيا لتعظيم موارد البلاد المالية من انشطة القطاع الخاص.
وذكر بيان صادر عن المجلس التنفيذي للحكومة النيجيرية، أن استراتيجية نيجيريا 2050 تستهدف رفع المدخلات المالية فى الاقتصاد النيجيرى الى 100 مليار دولار امريكى سنويا و ان يسهم القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 80 % من تلك المدخلات .
موضوعات متعلقة
إيطاليا تدرس بيع 20% من شركة البريد الحكومية الشرق الأوسط يعانى فوضى اقتصادية “تي إس إم سي” التايوانية تفتتح قريبا مصنعا في اليابان وتأخر إنجاز مصنعها الأمريكي
كما تهدف استراتيجية 2050 فى نيجيريا الى الوصول بمعدل نمو الناتج المحلى الكلى للبلاد الى 7 % سنويا وصولا به الى 11.7 تريليون دولار امريكى و خلق 165 مليون وظيفة جديدة بحلول هذا التاريخ للنيجيريين و الارتقاء بمتوسط دخولهم الى 33 الف و 328 دولار سنويا .
وعلى صعيد أخر، أعلنت مؤسسة“شل” العالمية للبترول عن اعتزامها بيع عدد من حقولها و مواقع عملها النفطية البرية فى جنوب نيجيريا والتى تنتج كذلك الغاز وذلك فى صفقة قيمتها 2.4مليار دولار امريكى، و بحسب شل سيكون المشترى هو تحالف شركات” رينسانس” للتعدين النفطى التى وافقت على بنود الصفقة التى تعد الاحدث فى مسلسل تخارج شل من انشطة النفط فى جنوب نيجيريا بدءا من العام 2021 .
MENAFN20012024000202011048ID1107745599
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.