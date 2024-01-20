نيجيريا تستهدف تحقيق معدل نمو 7% وخلق 165 مليون فرصة عمل بحلول 2050

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الحكومة النيجيرية عن مخطط لتحفيز القطاع الخاص ومشروعاته على امتداد الدولة وذلك سعيا لتعظيم موارد البلاد المالية من انشطة القطاع الخاص.

وذكر بيان صادر عن المجلس التنفيذي للحكومة النيجيرية، أن استراتيجية نيجيريا 2050 تستهدف رفع المدخلات المالية فى الاقتصاد النيجيرى الى 100 مليار دولار امريكى سنويا و ان يسهم القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 80 % من تلك المدخلات .

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كما تهدف استراتيجية 2050 فى نيجيريا الى الوصول بمعدل نمو الناتج المحلى الكلى للبلاد الى 7 % سنويا وصولا به الى 11.7 تريليون دولار امريكى و خلق 165 مليون وظيفة جديدة بحلول هذا التاريخ للنيجيريين و الارتقاء بمتوسط دخولهم الى 33 الف و 328 دولار سنويا .

وعلى صعيد أخر، أعلنت مؤسسة“شل” العالمية للبترول عن اعتزامها بيع عدد من حقولها و مواقع عملها النفطية البرية فى جنوب نيجيريا والتى تنتج كذلك الغاز وذلك فى صفقة قيمتها 2.4مليار دولار امريكى، و بحسب شل سيكون المشترى هو تحالف شركات” رينسانس” للتعدين النفطى التى وافقت على بنود الصفقة التى تعد الاحدث فى مسلسل تخارج شل من انشطة النفط فى جنوب نيجيريا بدءا من العام 2021 .