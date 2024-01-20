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876.3 مليون جنيه أرباح هيئة التنمية السياحية العام المالى الماضى

1/20/2024 2:20:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حققت هيئة التنمية السياحية صافى ربح بقيمة 876.3 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل 882 مليون جنيه كانت مستهدفة فى الموازنة، بحسب بيانات الحساب الختامى للهيئة التى يناقشها مجلس النواب حاليًا.

وجاء الربح نتيجة تحقيق الهيئة إجمالى إيرادات بقيمة 1.332 مليار جنيه ومصروفات بقيمة 412.7 مليون جنيه.

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وحققت الهيئة إيرادات من النشاط بقيمة 1.06 مليار جنيه مقابل 1.076 مليار جنيه ربط الموازنة.

فيما جاءت إيراداتها من الاستثمارات والفوائد أقل من المستهدف عند 31.9 مليون جنيه مقابل 75 مليون جنيه ربط الموازنة، وتجاوزت الإيرادات والأرباح الأخرى 193 مليون جنيه مقابل 181 مليون جنيه فى موازنة الهيئة.

ودفعت الهيئة رواتب بقيمة 70 مليون جنيه مقابل 67.83 مليون جنيه مربوطة فى الموازنة وبلغ إنفاقها على الأعباء والخسائر 284.7 مليون جنيه مقابل 320.83 مليون جنيه، فيما بلغت المصروفات 53.1 مليون جنيه مقابل 55.2 مليون جنيه ربط الموازنة.

وبلغت قيمة الاستخدامات الاستثمارية للهيئة نحو 13 مليون جنيه بينهم 10.6 مليون جنيه للمبانى والإنشاءات و2.48 مليون جنيه للآلات ومعدات ووسائل النقل وذلك مقابل 51 مليون جنيه مربوطة فى الموازنة.

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