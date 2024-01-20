876.3 مليون جنيه أرباح هيئة التنمية السياحية العام المالى الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت هيئة التنمية السياحية صافى ربح بقيمة 876.3 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل 882 مليون جنيه كانت مستهدفة فى الموازنة، بحسب بيانات الحساب الختامى للهيئة التى يناقشها مجلس النواب حاليًا.
وجاء الربح نتيجة تحقيق الهيئة إجمالى إيرادات بقيمة 1.332 مليار جنيه ومصروفات بقيمة 412.7 مليون جنيه.
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وحققت الهيئة إيرادات من النشاط بقيمة 1.06 مليار جنيه مقابل 1.076 مليار جنيه ربط الموازنة.
فيما جاءت إيراداتها من الاستثمارات والفوائد أقل من المستهدف عند 31.9 مليون جنيه مقابل 75 مليون جنيه ربط الموازنة، وتجاوزت الإيرادات والأرباح الأخرى 193 مليون جنيه مقابل 181 مليون جنيه فى موازنة الهيئة.
ودفعت الهيئة رواتب بقيمة 70 مليون جنيه مقابل 67.83 مليون جنيه مربوطة فى الموازنة وبلغ إنفاقها على الأعباء والخسائر 284.7 مليون جنيه مقابل 320.83 مليون جنيه، فيما بلغت المصروفات 53.1 مليون جنيه مقابل 55.2 مليون جنيه ربط الموازنة.
وبلغت قيمة الاستخدامات الاستثمارية للهيئة نحو 13 مليون جنيه بينهم 10.6 مليون جنيه للمبانى والإنشاءات و2.48 مليون جنيه للآلات ومعدات ووسائل النقل وذلك مقابل 51 مليون جنيه مربوطة فى الموازنة.
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