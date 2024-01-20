الطقس المتجمد يوقف إنتاج ملايين البراميل من النفط الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) أوقف الطقس الشتوي القارس إنتاج ملايين البراميل من النفط الأميركي بعد أن غطى أجزاء من ولاية تكساس بالثلوج وضرب نورث داكوتا بموجة من البرد الشديد، ومن المتوقع ألا يعود الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية قبل أسابيع.

تقلص الإنتاج في جميع أنحاء الولايات المتحدة بنحو 10 ملايين برميل الأسبوع المنصرم، وفق مشاركين في السوق طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة. وتُقدر الكمية المفقودة في حوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو بنحو 6 ملايين برميل، على أن يبلغ حجم الإنتاج المتوقف في باكين بولاية نورث داكوتا زهاء 3.5 مليون برميل.

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وفي ميدلاند، في قلب حوض بيرميان في تكساس، انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد في 11 يوماً من أصل 19 من هذا الشهر. وكان البرد قارساً للغاية في الأيام القليلة الماضية، إذ بلغت درجات الحرارة أقل من 20 درجة فهرنهايت (-7 درجة مئوية) لمعظم أيام الأسبوع، بحسب موقع“أكيوويذر” (Accuweather).

تُجمّد درجات الحرارة المنخفضة للغاية الماء عند رأس البئر، مما يؤدي إلى توقف الإنتاج. وقال الناس إن الطرق الجليدية تجعل من الصعب على شاحنات التفريغ، المستخدمة لنقل مياه الصرف، الوصول إلى منصات الحفر، مما يتسبب في توقف شركات الحفر عن الضخ أو تقليص معدلاته.

وتقل الخسائر حالياً عن 1% من إجمالي إنتاج الخام الأميركي، أي نحو 13 مليون برميل يومياً، لكن من المتوقع أن تستمر، بل وترتفع في نورث داكوتا. وفي مدينة ويليستون، وسط منطقة باكين، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد حتى نهاية الشهر، مما يشكل تحديات مستمرة. وقال مسؤولون حكوميون إن منتجي النفط هناك قد يحتاجون إلى شهر على الأقل لاستعادة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية بعد انقطاع أكثر من نصف التدفقات بالولاية الأسبوع المنصرم.

قال لين هيلمز، مدير الموارد المعدنية في نورث داكوتا، إن أنظمة تجميع الغاز الطبيعي المرتبطة بآبار النفط تمتلئ بالسوائل أثناء البرد الشديد، مما يعطل تشغيل أجهزة الضغط. وتُغلق بعد ذلك آبار النفط الخام لتجنب إحراقها.

وقال هيلمز في بث عبر الإنترنت:“سيكون التعافي بطيئاً وطويلاً. يناير سيكون شهراً سيئاً للغاية”.

استعادت شركات الحفر في ثالث أكبر ولاية أميركية منتجة للنفط بعض الإنتاج بعد أن أدى البرد الشديد إلى توقف ما يصل إلى 700 ألف برميل يومياً في بدايات الأسبوع الماضي. وأنتجت الولاية نحو 1.3 مليون برميل يومياً في نوفمبر، وهو أحدث شهر من البيانات.

وقال جاستن كرينغستاد، مدير هيئة خطوط الأنابيب بالولاية، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن حجم الإنتاج المتوقف انخفض بمقدار النصف تقريباً إلى ما بين 350 و400 ألف برميل يومياً حتى أمس الجمعة. ولا يزال هذا أكثر من متوسط إنتاج الكونغو، العضو في منظمة أوبك لعام 2022.

كما عطل الطقس البارد عمليات التكرير في جنوب الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وكان نحو 1.5 مليون برميل من الطاقة التكريرية لساحل الخليج -قرابة 15% من إجمالي المنطقة- معطلاً حتى أمس الجمعة، بسبب البرد والصيانة الدورية، وفقاً لشركة وود ماكنزي (Wood Mackenzie). وتعطل نحو 1.8 مليون برميل من طاقة التكرير في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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