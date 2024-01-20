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شل للبترول تبيع بعض حقولها البرية بجنوب نيجيريا بقيمة 2.4 مليار دولار

1/20/2024 2:20:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اعلنت مؤسسة“شل” العالمية للبترول عن اعتزامها بيع عدد من حقولها ومواقع عملها النفطية البرية فى جنوب نيجيريا والتى تنتج كذلك الغاز، وذلك فى صفقة قيمتها 2.4 مليار دولار امريكى.

وبحسب شل سيكون المشترى هو تحالف شركات“رينسانس” للتعدين النفطى التي وافقت على بنود الصفقة التي تعد الاحدث فى مسلسل تخارج شل من انشطة النفط فى جنوب نيجيريا بدءا من العام 2021.

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