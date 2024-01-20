السكر التكاملية تتوقع استلام 7 ملايين طن قصب من المزارعين العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) أفاد تقرير من شركة السكر والصناعات التكاملية، إنه تم توريد 786.8 ألف طن قصب لمصانع الشركة السبعة حتى الآن، وأنتج منها نحو 746 ألف طن سكر.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات المزارعين .

موضوعاترئيس الوزراء يتفقد معرض السلع الغذائية بحي“اللوتس” ضمن جولته بأسوان 5 شركات تفوز بتوريد 360 ألف طن قمح لهيئة السلع التموينية “التموين”: توريد 786 ألف طن قصب وانتاج 74.6 ألف طن سكر

وأشار البدوى إلى أن عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أى عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع الى المزارعين، موضحا أنه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التى طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم إليها.

توقع استلام حوالى 7 ملايين طن من قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر ، مشيرا إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم .

وقال المتحدث الرسمى لوزارة التموين احمد كمال ، إن ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومى بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين .

وأكد أن الوزارة وشركاتها التابعة تعاقدت فى الفترة الماضية على استيراد 537 ألف طن سكر خام لتكريرها بالمصانع المصرية وتم ضخ الكميات التى تم تكريرها وجارى تكرير باقى الكميه لضخها بالأسواق.

أضاف أنه تم استيراد 138 ألف طن سكر أبيض تم ضخها بالأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو.