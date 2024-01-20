السكر التكاملية تتوقع استلام 7 ملايين طن قصب من المزارعين العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفاد تقرير من شركة السكر والصناعات التكاملية، إنه تم توريد 786.8 ألف طن قصب لمصانع الشركة السبعة حتى الآن، وأنتج منها نحو 746 ألف طن سكر.
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات المزارعين .
موضوعات متعلقة
رئيس الوزراء يتفقد معرض السلع الغذائية بحي“اللوتس” ضمن جولته بأسوان 5 شركات تفوز بتوريد 360 ألف طن قمح لهيئة السلع التموينية “التموين”: توريد 786 ألف طن قصب وانتاج 74.6 ألف طن سكر
وأشار البدوى إلى أن عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أى عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع الى المزارعين، موضحا أنه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التى طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم إليها.
توقع استلام حوالى 7 ملايين طن من قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر ، مشيرا إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم .
وقال المتحدث الرسمى لوزارة التموين احمد كمال ، إن ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومى بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين .
وأكد أن الوزارة وشركاتها التابعة تعاقدت فى الفترة الماضية على استيراد 537 ألف طن سكر خام لتكريرها بالمصانع المصرية وتم ضخ الكميات التى تم تكريرها وجارى تكرير باقى الكميه لضخها بالأسواق.
أضاف أنه تم استيراد 138 ألف طن سكر أبيض تم ضخها بالأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو.
MENAFN20012024000202011048ID1107745595
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.