تي إس إم سي التايوانية تفتتح قريبا مصنعا في اليابان وتأخر إنجاز مصنعها الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) علنت شركة“تي إس إم سي” التايوانية أنها ستفتتح أحدث منشأة لها لصناعة الرقائق المتطورة في جزيرة كيوشو اليابانية في 24 فبراير، لكن تدشين مصنعها في الولايات المتحدة يواجه مزيدا من التأخير.

تسيطر شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية على أكثر من نصف الإنتاج العالمي من رقائق السيليكون المستخدمة في كافة أصناف الأجهزة من الهواتف الذكية إلى السيارات والصواريخ.

موضوعاتإيطاليا تدرس بيع 20% من شركة البريد الحكومية الشرق الأوسط يعانى فوضى اقتصادية “شل” للبترول تبيع بعض حقولها البرية بجنوب نيجيريا بقيمة 2.4 مليار دولار

في السنوات الأخيرة، تعاملت الشركة مع التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين والذي يشمل تايوان التي تمثل قاعدة التصنيع الأساسية لها.

أعلن رئيس مجلس الإدارة مارك ليو الخميس أثناء مكالمة مع المستثمرين بشأن أرباح الربع الأخير من عام 2023، أن الموعد الرسمي لافتتاح المصنع في اليابان هو 24 فبراير.

وأضاف أن توسع“تي إس إم سي” في الخارج“يعتمد على احتياجات زبائننا والمستوى الضروري من الدعم الحكومي”.

أعلنت الحكومة اليابانية العام الماضي اعتزامها إنفاق 13 مليار دولار لتعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات ذات الأهمية الاستراتيجية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وصرّح مسؤول في وزارة التجارة اليابانية في نوفمبر أن جزءا من الإنفاق سيوجه لدعم بناء مصنع ثانٍ للشركة التايوانية في كوماموتو.

لكن ليو قال الخميس إن المصنع الثاني لا يزال في“مرحلة التقييم الجاد”.

وكشف ليو أيضا أن خطط افتتاح مصنع الشركة في ولاية أريزونا الأميركية“تسير على الطريق الصحيح للإنتاج في النصف الأول من عام 2025”.

لكنه قال إن استكمال مصنع ثان في أريزونا سيتأخر حتى“2027 أو 2028”.

ويمثل التأخير انتكاسة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي استقطب شركة“تي إس إم سي” في محاولة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على المصانع الموجودة في الخارج.

وواجه إنشاء المصنعين في أريزونا مشاكل عزتها الشركة التايوانية إلى نقص العمال المهرة.

كما قال رئيس مجلس الإدارة في ما يتعلق بمنشأة التصنيع المخطط لها في ألمانيا – وهي الأولى في أوروبا – إنه“من المقرر أن يبدأ (البناء) في الربع الأخير من هذا العام”.

على صعيد الأداء، أعلنت“تي إس إم سي” انخفاض صافي أرباحها بنسبة 19,3% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر إلى 238,7 مليار دولار تايواني (7,6 مليار دولار أميركي)، في حين ظلت إيراداتها“ثابتة بشكل أساسي”.

المصدر: