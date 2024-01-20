((الصناعات الهندسية)) تكثف جهودها لتوطين 70 منتجا محليًا

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى شركات الصناعات الهندسية لتصنيع مستلزمات الإنتاج المستوردة محليًا فى ظل توجه الحكومة لتوطين 152 فرصة استثمارية لترشيد فاتورة الاستيراد لتخفيف وطأة الطلب الدولار.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن شركات الصناعات الهندسية تتعرض لضغوط نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج يدعم الاقتصاد القومى.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن الغرفة نظمت معرض تعميق التصنيع المحلى انطلاقًا منها للقضاء على مشكلات الصناعة فى مصر، وتعريف المستثمرين الأجانب بالصناعة المصرية.

ونظمت غرفة الصناعات الهندسية معرض تعميق التصنيع المحلى خلال الفترة من 13- 15 يناير الجارى من أجل خلق تكامل صناعى بين القطاعات الصناعية المختلفة وخاصة الصناعات الهندسية والصناعات المغذية.

وجاء من ضمن أهداف المعرض أيضًا تحقيق مستهدفات الوزارة الرامية إلى تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية فى عدد من القطاعات الصناعية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى والصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن 52 شركة مصرية تقدمت لغرفة الصناعات الهندسية لتصنع عدد من المنتجات المستوردة، متوقعًا أن تحد تلك الآلية من ارتفاعات الأسعار مستقبلًا.

ووفقاً للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفعت صادرات مصر من منتجات الصناعات الهندسية بنسبة 10% خلال أول 11 شهرا من 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

بينما بلغت قيمة واردات القطاع الهندسي من منتجات تامة ومستلزمات إنتاج 22.18 مليار دولار لعام 2021 وفق تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

فيما تتراوح نسب التعميق المحلي بالقطاعات الصناعية الهندسية بين 30 و60%، بحسب المهندس

قال حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن معرض تعميق التصنيع المحلى حقق نسبة كبيرة من مستهدفاته من خلال التعريف بمنتجات الشركات على المصانع وخلق تكامل صناعى بين قطاعات الصناعات الهندسية والمغذية.

أضاف لـ ((البورصة))، أن نصيب الصناعات الهندسية من الـ 152 فرصة استثمارية التى اعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية تبلغ نحو 70 فرصة، من أهمها المواتير والبلاستيك التى تستورده مصر ضمن مستلزمات الخام الأساسية التى تدخل فى صناعة الأجهزة المنزلية.

وطالب بأن تمنح الدولة تيسيرات وتسهيلات للشركات التى تسعى لتصنيع مستلزمات الإنتاج المستوردة، من خلال تعديل بعض البنود الجمركية على المنتجات المستوردة.

أكد، أن اتجاه الشركات نحو تعميق مستلزمات الإنتاج يساعد على استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية التى تشهد فى الفترة الحالية ارتفاعات جنونية نتيجة ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى، وتأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.