((الصناعات الهندسية)) تكثف جهودها لتوطين 70 منتجا محليًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسعى شركات الصناعات الهندسية لتصنيع مستلزمات الإنتاج المستوردة محليًا فى ظل توجه الحكومة لتوطين 152 فرصة استثمارية لترشيد فاتورة الاستيراد لتخفيف وطأة الطلب الدولار.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن شركات الصناعات الهندسية تتعرض لضغوط نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج يدعم الاقتصاد القومى.
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أضاف لـ ((البورصة))، أن الغرفة نظمت معرض تعميق التصنيع المحلى انطلاقًا منها للقضاء على مشكلات الصناعة فى مصر، وتعريف المستثمرين الأجانب بالصناعة المصرية.
ونظمت غرفة الصناعات الهندسية معرض تعميق التصنيع المحلى خلال الفترة من 13- 15 يناير الجارى من أجل خلق تكامل صناعى بين القطاعات الصناعية المختلفة وخاصة الصناعات الهندسية والصناعات المغذية.
وجاء من ضمن أهداف المعرض أيضًا تحقيق مستهدفات الوزارة الرامية إلى تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية فى عدد من القطاعات الصناعية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى والصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن 52 شركة مصرية تقدمت لغرفة الصناعات الهندسية لتصنع عدد من المنتجات المستوردة، متوقعًا أن تحد تلك الآلية من ارتفاعات الأسعار مستقبلًا.
ووفقاً للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفعت صادرات مصر من منتجات الصناعات الهندسية بنسبة 10% خلال أول 11 شهرا من 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
بينما بلغت قيمة واردات القطاع الهندسي من منتجات تامة ومستلزمات إنتاج 22.18 مليار دولار لعام 2021 وفق تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
فيما تتراوح نسب التعميق المحلي بالقطاعات الصناعية الهندسية بين 30 و60%، بحسب المهندس
قال حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن معرض تعميق التصنيع المحلى حقق نسبة كبيرة من مستهدفاته من خلال التعريف بمنتجات الشركات على المصانع وخلق تكامل صناعى بين قطاعات الصناعات الهندسية والمغذية.
أضاف لـ ((البورصة))، أن نصيب الصناعات الهندسية من الـ 152 فرصة استثمارية التى اعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية تبلغ نحو 70 فرصة، من أهمها المواتير والبلاستيك التى تستورده مصر ضمن مستلزمات الخام الأساسية التى تدخل فى صناعة الأجهزة المنزلية.
وطالب بأن تمنح الدولة تيسيرات وتسهيلات للشركات التى تسعى لتصنيع مستلزمات الإنتاج المستوردة، من خلال تعديل بعض البنود الجمركية على المنتجات المستوردة.
أكد، أن اتجاه الشركات نحو تعميق مستلزمات الإنتاج يساعد على استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية التى تشهد فى الفترة الحالية ارتفاعات جنونية نتيجة ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى، وتأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.
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