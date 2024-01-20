الشرق الأوسط يعانى فوضى اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) لا يزال الصراع فى الشرق الأوسط متصاعداً بعد مرور ما يزيد قليلاً على 100 يوم من هجوم حماس على إسرائيل، الذى أشعل الحرب فى غزة .

وفى 11 يناير، بدأت أمريكا وبريطانيا، مهاجمة معاقل الحوثيين فى اليمن، بعد أشهر من الهجمات الصاروخية الحوثية على السفن فى البحر الأحمر.

موضوعاتإيطاليا تدرس بيع 20% من شركة البريد الحكومية “تي إس إم سي” التايوانية تفتتح قريبا مصنعا في اليابان وتأخر إنجاز مصنعها الأمريكي “شل” للبترول تبيع بعض حقولها البرية بجنوب نيجيريا بقيمة 2.4 مليار دولار

وبعد خمسة أيام، أطلقت إسرائيل أكبر قصف مستهدف حتى الآن على لبنان، وكان هدفها هو حزب الله، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران.

لا يزال تجنب نشوب حرب إقليمية شاملة ممكناً حتى الآن، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى عدم رغبة إيران أو أمريكا فى اندلاعها.

ومع ذلك، فإن العواقب الاقتصادية للصراع هائلة بالفعل. فقد أغلقت طرق التجارة، ما أدى إلى تعطيل الشحن العالمى وتدمير الاقتصادات المحلية.

كما تتعرض الصناعات الأكثر إنتاجية فى الشرق الأوسط لضربة قوية، وتهدد الصعوبات المتزايدة بإشعال المزيد من أعمال العنف فى لبنان والضفة الغربية.

إذا بدأنا بالتجارة، فقد أصبحت الطرق التى تنقل أكثر من نصف البضائع مغلقة حالياً، كما انهارت التجارة البينية الإقليمية.

فى الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة شحن البضائع من الشرق الأوسط، ما سيؤدى إلى إغلاق العديد من شركات التصدير، التى تعمل بهوامش ربح ضئيلة للغاية، فى الأشهر المقبلة.

كانت 10% من جميع البضائع حول العالم تمر عبر البحر الأحمر، لكن منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم الصاروخية، انخفضت أحجام الشحن إلى 30% فقط من المستويات العادية.

وفى 16 يناير، أصبح عملاق البترول والغاز ((شل)) أحدث شركة متعددة الجنسيات تقول إنها ستتجنب البحر الأحمر.

تنطوى الضربات الصاروخية للحوثيين على عواقب أسوأ بكثير بالنسبة لبعض الدول المطلة على البحر الأحمر.

ويدعم اقتصاد إريتريا صادرات صيد الأسماك والزراعة والتعدين، التى تنتقل جميعها عبر البحر؛ بسبب العلاقات المتوترة مع جيرانها.

وبالنسبة للسودان المنكوب بالأزمة، يعد البحر الأحمر نقطة الدخول الوحيدة للمساعدات، ولم يصل أى منها تقريباً إلى 24.8 مليون شخص يحتاجون إليها منذ بدء الهجمات.

كذلك، يمكن أن تتأثر مصر مالياً؛ بسبب الاضطرابات المثارة فى الشرق الأوسط، خاصة أن البحر الأحمر يعد مصدراً حيوياً للدولار بالنسبة لسكانه البالغ عددهم 110 ملايين نسمة، إذ حققت الحكومة مكاسب 9.4 مليار دولار العام المالى الماضى (يوليو 2022 ـ يونيو 2023) من رسوم عبور قناة السويس، التى تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر.

وربما تشتد الأزمة فى 2024. إذ انخفض دخل مصر من قناة السويس منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 40% عما كان عليه فى مثل هذا الوقت من العام الماضى، ما يعرضها لمخاطر انخفاض النقد الأجنبى.

كما ضربت الصراعات أكثر الصناعات الواعدة فى الشرق الأوسط.

وفى الوقت نفسه، يعانى الأردن انخفاض السياحة، التى تشكل عادة 15% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، وانخفض عدد الوافدين الدوليين بنسبة 54% فى الأسابيع التالية لهجمات حماس. وهذه المعاناة تشبه معاناة مثيلاتها من الدول فى جميع أنحاء المنطقة، فحتى دول الخليج شهدت انخفاضاً فى أعداد السياح.

مع ذلك، فإنَّ العواقب الاقتصادية الأكثر خطورة للحرب قد تتمثل فى الصعوبات التى يواجهها السكان فى لبنان والضفة الغربية، وهما قنبلتان موقوتتان قد تنفجران بسهولة وتثيران عنفاً أكثر.

ولا شك إن الإصلاحات ستكون باهظة الثمن، لكن لن تكون هناك أموال للإصلاح، فقد كان لدى لبنان حكومة صورية منذ تخلفه عن السداد فى 2019، ثم تسارع سقوطه الاقتصادى فى الأشهر الأخيرة مع تزايد خروج السياح الأجانب والبنوك الأجنبية، التى تشكل مجتمعة 70% من الناتج المحلى الإجمالى، من البلاد بناءً على نصيحة حكوماتهم.

الأمور ليست أفضل فى الضفة الغربية، فهناك 200 ألف عامل فى المصانع، من بين سكانها البالغ عددهم 3.1 مليون نسمة، الذين اعتادوا التنقل إلى إسرائيل يومياً، لكنهم أصبحوا عاطلين عن العمل بعد إلغاء إسرائيل لتصاريح عملهم.

وفى الوقت نفسه، لم يحصل 160 ألف موظف حكومى على رواتبهم منذ بدء الحرب.

ولطالما عانت العديد من اقتصادات الشرق الأوسط من وقوفها على حافة الهاوية، وربما تسقط بالفعل جراء الحرب التى تخوضها إسرائيل ضد حماس.

واتخذت حكومات تلك الاقتصادات، إجراءات ضعيفة لتغطية نفقاتهم، علاوة على موازنة عمليات الإنقاذ من دول الخليج، والمنح من أمريكا والقروض باهظة الثمن قصيرة الأجل.

ولا شك أن خطر انهيار كل ذلك مرتفع بشكل مثير للقلق.

لم يواجه بقية الاقتصاد العالمى حتى الآن سوى قليل من التكاليف الناجمة عن الصراع.

وظلت أسعار البترول هادئة نسبياً، باستثناء الارتفاع الذى شهدته فى أوائل يناير، وربما تكون التأثيرات على النمو العالمى والتضخم ضئيلة.

لكن إذا انزلق جزء كبير من الشرق الأوسط إلى أزمة ديون، فإن كل ذلك قد يتغير، وبسرعة، ومن شأنه التأثير على السكان من الشباب والحضريين والعاطلين عن العمل بشكل متزايد.

وهذه قد تكون بداية لسياسات أكثر تطرفاً فى مجموعة كبيرة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية والمتقلبة بشكل مزمن، كما سيتردد صدى العواقب فى جميع أنحاء العالم.