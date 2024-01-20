Saturday, 20 January 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التموين تشترى 414.4 ألف طن زيت خام منذ بداية العام المالى الجارى

1/20/2024 2:20:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اشترت وزارة التموين والتجارة الداخلية 414.422 ألف طن زيت خام منذ بداية العام المالى الحالى وحتى اخر مناقصة بنهاية الأسبوع الماضى.

قال مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية ل”البورصة” إن الوزارة استوردت 414.375 ألف طن زيت خام منذ بداية العام المالى الحالى تشمل 79.375 ألف طن زيت فول صويا خام و355 ألف طن زيت دوار الشمس خام.

موضوعات متعلقة الصياد: 1.3 مليون طن خامات أعلاف فى الموانئ ونعمل على تسريع الإفراجات رئيس الوزراء يتفقد محطة شتلات قصب السكر بكوم امبو “السكر التكاملية” تتوقع استلام 7 ملايين طن قصب من المزارعين العام الجارى

أضاف المصدر أنه تم التعاقد فى المناقصة الأخيرة الاسبوع الماضى على شراء 47.5 ألف طن زيت دوار الشمس خام بسعر 900 دولار للطن من خلال 3 شركات تشمل شركة توى كومدتس التى فازت بتوريد 24 ألف طن وفازت شركة استون أجرو بتوريد 11.5 ألف طن واخيرا شركة محصول والتى فازت بتوريد 12 ألف طن.

وسيتم الشحن على فترتى وصول الأولى من 25 فبراير وحتى 10 مارس والثانية من 11 مارس وحتى 25 مارس.

وتعتمد مصر فى استيراد الزيوت على كل من الأرجنتين، ودول البحر الأسود، وإندونيسيا، وماليزيا وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على 62% من زيت الخليط بالسوق المصرى ، و32.5% من إجمالى الزيوت النباتية، و17.4% من إجمالى استهلاك الزيوت والمسلى النباتى.

ويمثل الزيت الخليط الاستهلاك الأعلى من الزيوت السائلة، حيث يستحوذ زيت الصويا على 31.10% ودوار الشمس يمثل نحو 18.40%، والذرة وزيوت أخرى 4.40%، وزيت النخيل 46.10%.

MENAFN20012024000202011048ID1107745590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث