التموين تشترى 414.4 ألف طن زيت خام منذ بداية العام المالى الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) اشترت وزارة التموين والتجارة الداخلية 414.422 ألف طن زيت خام منذ بداية العام المالى الحالى وحتى اخر مناقصة بنهاية الأسبوع الماضى.

قال مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية ل”البورصة” إن الوزارة استوردت 414.375 ألف طن زيت خام منذ بداية العام المالى الحالى تشمل 79.375 ألف طن زيت فول صويا خام و355 ألف طن زيت دوار الشمس خام.

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أضاف المصدر أنه تم التعاقد فى المناقصة الأخيرة الاسبوع الماضى على شراء 47.5 ألف طن زيت دوار الشمس خام بسعر 900 دولار للطن من خلال 3 شركات تشمل شركة توى كومدتس التى فازت بتوريد 24 ألف طن وفازت شركة استون أجرو بتوريد 11.5 ألف طن واخيرا شركة محصول والتى فازت بتوريد 12 ألف طن.

وسيتم الشحن على فترتى وصول الأولى من 25 فبراير وحتى 10 مارس والثانية من 11 مارس وحتى 25 مارس.

وتعتمد مصر فى استيراد الزيوت على كل من الأرجنتين، ودول البحر الأسود، وإندونيسيا، وماليزيا وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على 62% من زيت الخليط بالسوق المصرى ، و32.5% من إجمالى الزيوت النباتية، و17.4% من إجمالى استهلاك الزيوت والمسلى النباتى.

ويمثل الزيت الخليط الاستهلاك الأعلى من الزيوت السائلة، حيث يستحوذ زيت الصويا على 31.10% ودوار الشمس يمثل نحو 18.40%، والذرة وزيوت أخرى 4.40%، وزيت النخيل 46.10%.