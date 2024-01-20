التموين تشترى 414.4 ألف طن زيت خام منذ بداية العام المالى الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اشترت وزارة التموين والتجارة الداخلية 414.422 ألف طن زيت خام منذ بداية العام المالى الحالى وحتى اخر مناقصة بنهاية الأسبوع الماضى.
قال مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية ل”البورصة” إن الوزارة استوردت 414.375 ألف طن زيت خام منذ بداية العام المالى الحالى تشمل 79.375 ألف طن زيت فول صويا خام و355 ألف طن زيت دوار الشمس خام.
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أضاف المصدر أنه تم التعاقد فى المناقصة الأخيرة الاسبوع الماضى على شراء 47.5 ألف طن زيت دوار الشمس خام بسعر 900 دولار للطن من خلال 3 شركات تشمل شركة توى كومدتس التى فازت بتوريد 24 ألف طن وفازت شركة استون أجرو بتوريد 11.5 ألف طن واخيرا شركة محصول والتى فازت بتوريد 12 ألف طن.
وسيتم الشحن على فترتى وصول الأولى من 25 فبراير وحتى 10 مارس والثانية من 11 مارس وحتى 25 مارس.
وتعتمد مصر فى استيراد الزيوت على كل من الأرجنتين، ودول البحر الأسود، وإندونيسيا، وماليزيا وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على 62% من زيت الخليط بالسوق المصرى ، و32.5% من إجمالى الزيوت النباتية، و17.4% من إجمالى استهلاك الزيوت والمسلى النباتى.
ويمثل الزيت الخليط الاستهلاك الأعلى من الزيوت السائلة، حيث يستحوذ زيت الصويا على 31.10% ودوار الشمس يمثل نحو 18.40%، والذرة وزيوت أخرى 4.40%، وزيت النخيل 46.10%.
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