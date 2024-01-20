إيطاليا تدرس بيع 20% من شركة البريد الحكومية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تدرس إيطاليا بيع حصة تصل إلى 20% من شركة البريد الإيطالية“بوست إيطاليان” (Poste Italiane SpA)، وفقاً لما أوردته صحيفة“لا ريبوبليكا” الإيطالية اليومية.
ذكرت الصحيفة اليوم السبت، أن الصفقة ربما تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو (2.72 مليار دولار)، وهي جزء من خطة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لبيع حوالي 20 مليار يورو (21.8 مليار دولار) من أصول الدولة بحلول عام 2026، دون أن تذكر الصحيفة مصدر هذه المعلومات.
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تمتلك وزارة الخزانة الإيطالية حالياً حوالي 29.3% من أسهم شركة“بوست”، بينما يمتلك المصرف الحكومي“كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي” (Cassa Depositi e Prestiti) حصة 35% بالشركة.
قال وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي إنه تناول مسألة بيع حصص في بعض الشركات الحكومية في البلاد بأموال خارجية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله للتو في دافوس بسويسرا.
تخطط إيطاليا لبيع ما يصل إلى 4% من شركة“إيني” (Eni SpA) لخفض التزامات البلاد، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر خلال الأسبوع الجاري.
تواجه إيطاليا نمواً منخفضاً، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة هذا العام، مما يعيق جهودها لخفض عبء الديون البالغ حوالي 140% من الناتج المحلي الإجمالي. سوف تساعد عمليات بيع أصول الدولة الحكومة على إعادة توجيه الأموال نحو خفض الضرائب، بما يتماشى مع الوعود الانتخابية.
يمكن أن تتم صفقة بيع 10% إلى 20% من“بوست إيطاليان” خلال شهر أو شهرين، وفقاً للصحيفة.
المصدر:
MENAFN20012024000202011048ID1107745589
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