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إيطاليا تدرس بيع 20% من شركة البريد الحكومية

1/20/2024 2:20:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تدرس إيطاليا بيع حصة تصل إلى 20% من شركة البريد الإيطالية“بوست إيطاليان” (Poste Italiane SpA)، وفقاً لما أوردته صحيفة“لا ريبوبليكا” الإيطالية اليومية.

ذكرت الصحيفة اليوم السبت، أن الصفقة ربما تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو (2.72 مليار دولار)، وهي جزء من خطة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لبيع حوالي 20 مليار يورو (21.8 مليار دولار) من أصول الدولة بحلول عام 2026، دون أن تذكر الصحيفة مصدر هذه المعلومات.

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تمتلك وزارة الخزانة الإيطالية حالياً حوالي 29.3% من أسهم شركة“بوست”، بينما يمتلك المصرف الحكومي“كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي” (Cassa Depositi e Prestiti) حصة 35% بالشركة.

قال وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي إنه تناول مسألة بيع حصص في بعض الشركات الحكومية في البلاد بأموال خارجية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله للتو في دافوس بسويسرا.

تخطط إيطاليا لبيع ما يصل إلى 4% من شركة“إيني” (Eni SpA) لخفض التزامات البلاد، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر خلال الأسبوع الجاري.

تواجه إيطاليا نمواً منخفضاً، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة هذا العام، مما يعيق جهودها لخفض عبء الديون البالغ حوالي 140% من الناتج المحلي الإجمالي. سوف تساعد عمليات بيع أصول الدولة الحكومة على إعادة توجيه الأموال نحو خفض الضرائب، بما يتماشى مع الوعود الانتخابية.

يمكن أن تتم صفقة بيع 10% إلى 20% من“بوست إيطاليان” خلال شهر أو شهرين، وفقاً للصحيفة.

المصدر:

MENAFN20012024000202011048ID1107745589

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