إى كيو آى تدرس التوسع الخارجى.. والسعودية على رأس القائمة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة تكنولوجيا المعلومات“إى كيو آى EQI“، إصدار بطاقات مصرفية لعملائها لتوفير الخدمات المالية والمصرفية لهم.

قال أحمد سمير مدير نظم المعلومات بشركة تكنولوجيا المعلومات“EQI IT”، إن الشركة تدرس عدة أسواق مختلفة للتوسع خارج مصر وفى مقدمتها السوق السعودى، على أن تنتهى من الدراسة واختيار الدولة للتوسع بها خلال الربع الأول من العام.

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وتستهدف الشركة تطبيق معايير التحول الرقمى حتى يصبح لدى العملاء تصور للتكنولوجيا المتطورة التى سيتم التعامل من خلالها بحلول 2030، ويتم تطبيق ذلك عن طريق البرمجيات التى تقدمها.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف التحول التكنولوجى بشكل كامل خلال 2024، لمواكبة التوجه الكبير للرقمنة فى جميع المجالات، لزيادة حصتها السوقية من قطاع شركات التمويل متناهى الصغر التى تصل حاليًا إلى 40% بعدد عملاء يصل إلى 7 شركات.

وذكر سمير أن أحد أهم التحديات التى تواجه نوعية هذه الشركات فكر المؤسسات التى لا تستطيع التعامل مع التكنولوجيا المتطورة التى يتم تقديمها لإدارة محفظة القروض لديهم، وتقدم الشركة دورات تدريبية للكوادر والموظفين بهذه المؤسسات والجمعيات للمساعدة فى أداء العمل الخاص بإدارة المحافظ وكيفية استخدام التكنولوجيا المتطورة التى تقدمها شركات البرمجيات بسرعة أكبر تماشياً مع توجه الدولة للتحول الرقمى.

وتأسست الشركة فى أغسطس من عام 2009 لتقديم خدمات تطوير مخصصة داخلية وخارجية بالإضافة إلى خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات.