إى كيو آى تدرس التوسع الخارجى.. والسعودية على رأس القائمة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة تكنولوجيا المعلومات“إى كيو آى EQI“، إصدار بطاقات مصرفية لعملائها لتوفير الخدمات المالية والمصرفية لهم.
قال أحمد سمير مدير نظم المعلومات بشركة تكنولوجيا المعلومات“EQI IT”، إن الشركة تدرس عدة أسواق مختلفة للتوسع خارج مصر وفى مقدمتها السوق السعودى، على أن تنتهى من الدراسة واختيار الدولة للتوسع بها خلال الربع الأول من العام.
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وتستهدف الشركة تطبيق معايير التحول الرقمى حتى يصبح لدى العملاء تصور للتكنولوجيا المتطورة التى سيتم التعامل من خلالها بحلول 2030، ويتم تطبيق ذلك عن طريق البرمجيات التى تقدمها.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف التحول التكنولوجى بشكل كامل خلال 2024، لمواكبة التوجه الكبير للرقمنة فى جميع المجالات، لزيادة حصتها السوقية من قطاع شركات التمويل متناهى الصغر التى تصل حاليًا إلى 40% بعدد عملاء يصل إلى 7 شركات.
وذكر سمير أن أحد أهم التحديات التى تواجه نوعية هذه الشركات فكر المؤسسات التى لا تستطيع التعامل مع التكنولوجيا المتطورة التى يتم تقديمها لإدارة محفظة القروض لديهم، وتقدم الشركة دورات تدريبية للكوادر والموظفين بهذه المؤسسات والجمعيات للمساعدة فى أداء العمل الخاص بإدارة المحافظ وكيفية استخدام التكنولوجيا المتطورة التى تقدمها شركات البرمجيات بسرعة أكبر تماشياً مع توجه الدولة للتحول الرقمى.
وتأسست الشركة فى أغسطس من عام 2009 لتقديم خدمات تطوير مخصصة داخلية وخارجية بالإضافة إلى خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات.
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