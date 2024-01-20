الصياد: 1.3 مليون طن خامات أعلاف فى الموانئ ونعمل على تسريع الإفراجات

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن هناك فجوة فى سوق الأعلاف بسبب ضعف الإفراجات الجمركية خلال شهر يناير الجارى.

وأوضح أن التكدس فى الموانئ لخامات الأعلاف يقدر بنحو مليون 280 ألف طن ذرة صفراء وصويا تشتمل على نحو 750 ألف طن ذرة و530 ألف طن صويا، مطالبا البنك المركزى بضرورة تدبير الدولار بسعر البنك للإفراج عن هذه الخامات لزيادة العرض بالسوق وانخفاض الأسعار مرة أخرى.

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وأشار إلى أن هناك منتجين ومزارع ومربين انخرطوا مرة أخرى بقطاع التسمين وانتهوا بالفعل من دخول دوراتهم الجديدة ويجب الحفاظ على هذه المنظومة وعدم خروج حلقاتها مرة أخرى، خاصة قبل العديد من المواسم السنوية بحلول شهر رمضان والأعياد.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لمحاصرة السوق الموازى، موضحاً أن الأسابيع المقبلة ستشهد الإفراج عن كميات كبيرة من خامات الأعلاف تعويضا عن الأسابيع الماضية، كما أن الوزارة تتابع الافراجات الجمركية لقطاع الإنتاج الحيوانى بصفة مستمرة خاصة أنها من السلع الاستراتيجية التى تهم قطاع كبيرة من السوق المحلى.

وقال إن مصر تستهلك نحو 23 مليون طن أعلاف سنويا ولذلك فإن هناك جهات حكومية تعمل على استيراد الذرة الصفراء، وطرحها فى الأسواق بأسعار مخفضة بهدف السيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار كما تستهدف الدولة العمل على زراعة مساحات كبيرة من الذرة الصفراء لتوفير الأعلاف بكميات كبيرة الموسم المقبل.

وأضاف أن الوزارة تستهدف خلال الفترة الحالية تعظيم جهود تشجيع الزراعات التعاقدية وتحديد سعر ضمان عادل لمحاصيل خامات الأعلاف، وتسعى لزيادة الإنتاج المحلى من الذرة وفول الصويا خلال الشهور المقبلة وتم البدء بمساحة 250 ألف فدان من الفول الصويا لتقليل الفاتورة الاستيرادية .