تريليون جنيه فوائد الدين الحكومى فى 6 شهور

MENAFN - Al-Borsa News) قاربت مدفوعات الفوائد على الدين الحكومى على تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بحسب حسابات“البورصة” المبنية على بيانات وزارة المالية.

ونمت مدفوعات الفوائد 144% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتصل إلى نحو 959.4 مليار جنيه مقابل 392.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

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وارتفع عجز الموازنة لمصر خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 4.95% من الناتج المحلى مقابل 4% خلال الفترة نفسها من العام الماضى، لكنه أقل من 5.25% المُسجلة فى أول 5 أشهر من العام.

وقال وزير المالية، محمد معيط إن الموازنة حققت فائض أولى -وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب الفوائد- بنحو 150 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وبذلك تكون الموازنة قد حققت فائض أولى قدره 89 مليار جنيه خلال ديسمبر منفردًا، إذ بلغ الفائض خلال أول 5 أشهر مجتمعين 60.7 مليار جنيه.

وقال معيط إن الفائض خلال النصف الأول رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة، خاصة قطاعى الصحة والتعليم، وكذلك توفير جميع مخصصات المبادرة الرئاسية“حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.

وأشار إلى نمو الإيرادات 41.6% على أساس سنوى لتصل إلى 811.4 مليار جنيه مقابل 572.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وكانت الإيرادات قد بلغت نحو 609 مليارات جنيه فى أول 5 أشهر من العام.

وأرجع الوزير نمو الإيرادات خلال النصف الأول لزيادة الإيرادات الضريبية 43.4% لتصل إلى 662.8 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى بنحو 36.4%، لتصل إلى 148.6 مليار جنيه مقابل 110.8 مليار جنيه.

وقال الوزير إنه بصفة عامة شهدت الفترة المشار إليها استمرار تحسن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين.

وأشار إلى نمو المصروفات بنحو 56% لتصل إلى 1.498 تريليون جنيه مقابل 960 مليار جنيه.

وأضاف أن المستهدفات الأولية للعام المالى الحالى تتركز فى استهداف وضع دين أجهزة الموازنة فى مسار تنازلى.