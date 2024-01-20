بيروت: ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على طريق البرج الشمالي إلى 4

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN/ارتفع عدد الشهداء، جراء قصف الطيران الإسرائيلي، مركبة على طريق البرج الشمالي – البازورية قضاء صور جنوب لبنان، إلى أربعة.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، بإنتشال جثماني شهيدين جراء الغارة التي استهدفت المركبة، ما يرفع عدد الشهداء إلى أربعة، اثنان منهما انتشلا من داخل المركبة والآخران من محيط البستان المحاذي للطريق.

وأضافت أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، يواصل التحليق فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق وفي أجواء قضاء صور.



