بيروت: ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على طريق البرج الشمالي إلى 4

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/ارتفع عدد الشهداء، جراء قصف الطيران الإسرائيلي، مركبة على طريق البرج الشمالي – البازورية قضاء صور جنوب لبنان، إلى أربعة.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، بإنتشال جثماني شهيدين جراء الغارة التي استهدفت المركبة، ما يرفع عدد الشهداء إلى أربعة، اثنان منهما انتشلا من داخل المركبة والآخران من محيط البستان المحاذي للطريق.
وأضافت أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، يواصل التحليق فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق وفي أجواء قضاء صور.
MENAFN20012024000205011050ID1107745584
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.