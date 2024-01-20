وزير بريطاني: معارضة نتنياهو إقامة دولة فلسطينية غير مقبولة

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN/قال وزير خارجية حكومة الظل العمالية البريطانية ديفيد لامي، إن "معارضة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية غير مقبولة".

وأضاف لامي، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم السبت، "نحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ونريد أن نعمل مع شركاء دوليين لتحقيق ذلك".

وتابع: "الشعب الفلسطيني يستحق دولة، وإذا لم يفعلوا ذلك، فإن نتيجة ذلك هي إما دولة واحدة يتعين على نتنياهو أن يشرح فيها كيف يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنب مع حقوق متساوية، أو عدم وجود دولة وهو ما يعني ترسيخ للاحتلال".



