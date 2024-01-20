تونس تدعو حركة عدم الانحياز لتكثيف الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) كامبالا/PNN/دعا وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، حركة عدم الانحياز إلى توظيف ثقلها السياسي لتكثيف الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة بما يسمح باستئناف عمليات الإغاثة الإنسانية.

وأكد الوزير عمار في كلمة له أمام القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز المنعقدة ‏في العاصمة الأوغندية كامبالا، اليوم السبت، أن تظل القضيّة الفلسطينيّة ‏العادلة في أعلى سلّم أولويّات الحركة إلى حين تحقيق العدالة في فلسطين.‏

وجدد إدانة تونس لتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ‏ورفضها المطلق للمساواة بين المعتدي والمعتدى عليه، مؤكدا أنّ تحقيق الاستقرار في المنطقة يبقى ‏رهن التوصّل إلى حلّ عادل وشامل ودائم، ينهي احتلال إسرائيل لأرض فلسطين وبقيّة الأراضي ‏العربية المحتلّة. ‏



