غوتيريش: الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

(MENAFN
- Palestine News Network )
كمبالا/PNN/قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته"، وأي إنكار لهذا الحق غير مقبول".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا، اليوم السبت، أن "رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول"، وهذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد صراع أصبح تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على "وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته".
وقال غوتيريش في تصريح آخر نشره عبر منصة "إكس"، مساء اليوم السبت، "لن أتراجع عن دعوتي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية".
وأضاف "الناس في غزة يموتون ليس فقط بسبب القنابل والرصاص، لكن بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة، وانعدام الكهرباء والدواء في المستشفيات"، مشددا على أن ذلك يجب أن يتوقف.
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