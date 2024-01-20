غوتيريش: الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

MENAFN - Palestine News Network ) كمبالا/PNN/قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته"، وأي إنكار لهذا الحق غير مقبول".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا، اليوم السبت، أن "رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول"، وهذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد صراع أصبح تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على "وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته".

وقال غوتيريش في تصريح آخر نشره عبر منصة "إكس"، مساء اليوم السبت، "لن أتراجع عن دعوتي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية".

وأضاف "الناس في غزة يموتون ليس فقط بسبب القنابل والرصاص، لكن بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة، وانعدام الكهرباء والدواء في المستشفيات"، مشددا على أن ذلك يجب أن يتوقف.



