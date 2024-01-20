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الاحتلال يمنع مزارعين من استصلاح أراضيهم ويعتدي على مواطنين في قراوة بني حسان

1/20/2024 2:17:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN/منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مزارعين من استصلاح أراضيهم، واعتدت بالضرب على مواطنين في قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الراس شمال غرب البلدة، ومنعت مزارعين ومتطوعين ونشطاء من أجل السلام، من استصلاح أرض في تلك المنطقة.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم، واعتدت بالضرب على شابين واحتجزت ثالثا قرب مدخل البلدة.

يذكر أن المزارعين في قراوة بني حسان يتعرضون بشكل شبه يومي لاعتداءات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، والمتمثلة بمنعهم من الدخول إلى أراضيهم، خاصة في منطقة الراس، والاعتداء عليهم بالضرب، وحرق ممتلكاتهم، والاستيلاء على معداتهم الزراعية.


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