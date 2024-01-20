الاحتلال يمنع مزارعين من استصلاح أراضيهم ويعتدي على مواطنين في قراوة بني حسان

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مزارعين من استصلاح أراضيهم، واعتدت بالضرب على مواطنين في قراوة بني حسان، غرب سلفيت.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الراس شمال غرب البلدة، ومنعت مزارعين ومتطوعين ونشطاء من أجل السلام، من استصلاح أرض في تلك المنطقة.
وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم، واعتدت بالضرب على شابين واحتجزت ثالثا قرب مدخل البلدة.
يذكر أن المزارعين في قراوة بني حسان يتعرضون بشكل شبه يومي لاعتداءات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، والمتمثلة بمنعهم من الدخول إلى أراضيهم، خاصة في منطقة الراس، والاعتداء عليهم بالضرب، وحرق ممتلكاتهم، والاستيلاء على معداتهم الزراعية.
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