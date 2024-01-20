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إصابة مواطن جراء اعتداء المستعمرين عليه في حوارة جنوب نابلس

1/20/2024 2:17:38 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب مواطن برضوض، اليوم السبت، إثر هجوم للمستعمرين على منتزه في أطراف بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين من مستعمرة "يتسهار"، هاجموا منتزه "كنتري حوارة" بحماية من جيش الاحتلال، واعتدوا بالضرب على مواطن، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي.


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