إصابة مواطن جراء اعتداء المستعمرين عليه في حوارة جنوب نابلس

إصابة مواطن جراء اعتداء المستعمرين عليه في حوارة جنوب نابلس
التاريخ
1/20/2024 2:17:38 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب مواطن برضوض، اليوم السبت، إثر هجوم للمستعمرين على منتزه في أطراف بلدة حوارة جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين من مستعمرة "يتسهار"، هاجموا منتزه "كنتري حوارة" بحماية من جيش الاحتلال، واعتدوا بالضرب على مواطن، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي.
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