4 شهداء في قصف للاحتلال استهدف مركبة في رفح جنوب القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد مساء اليوم السبت، أربعة مواطنين، بقصف لطائرات الاحتلال في رفح، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، بأن أربعة مواطنين استشهدوا جراء استهداف طائرات الاحتلال المركبة التي كانوا يستقلونها في رفح، جنوب قطاع غزة.
وفي حصيلة عير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 24,927 شهيدا، و62,388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
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