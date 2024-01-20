4 شهداء في قصف للاحتلال استهدف مركبة في رفح جنوب القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد مساء اليوم السبت، أربعة مواطنين، بقصف لطائرات الاحتلال في رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن أربعة مواطنين استشهدوا جراء استهداف طائرات الاحتلال المركبة التي كانوا يستقلونها في رفح، جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة عير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 24,927 شهيدا، و62,388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.



