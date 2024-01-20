الصالح : خسائر البنية التحتية في قطاع غزة تعدت 35 مليار دولار

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / أكد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح أن خسائر البنية التحتية في قطاع غزة متدحرجة من يوم إلى يوم، وقد تعدت 35 مليار دولار.وأَضاف خلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية وبعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش: الاحتلال يستهدف قصف وتدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية للقضاء على مقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة ودفع المواطنين على الهجرة القسرية.وتابع: 360 ألف وحدة سكنية تم تدميرها كليا وجزئيا، وأكثر من 30% من المناطق الحضرية في المحافظات الجنوبية دمرت بالكامل، مردفا: لم يحصل في تاريخ الحروب هذا القدر من التدمير مقارنة بعدد أيام العدوان في غزة.وقال: كنا نفتخر في السابق في شبكة الصرف الصحي في المحافظات الشمالية كونها تمتد على 82% من قطاع غزة، عكس المحافظات الشمالية التي لا تتجاوز فيها شبكة الصرف الصحي 20%، مردفا: مئات الملايين من الدولارات صرفت في القطاع لبناء محطات معالجة المياه العادمة ومحطات ضخ المياه العادمة، مشيرا أن هناك محطتين رئيسيتين لمعالجة المياه العادمة في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بسبب عدم توفر التيار الكهربائي والوقود.وشدد أن قطاع غزة يعاني من كارثة بيئية حاليا لأن نسبة كبيرة من المياه العادمة تتسرب الى البحر أو الشوارع العامة ما يؤدي إلى تلوث كبير في النظام البيئي وخطر يومي على صحة المواطنين، وما يزيد المشكلة تعقيدا التراكم الكبير للنفايات وعدم قدرة البلديات على جمعها بسبب قصف مكب الفخاري وخروجه عن الخدمة، إضافة الى عدم توفر معدات ومركبات النقل خصوصا وأن بعض البلديات قصفت ودمرت.وردا على سؤال ماذا فعلت وزارة الحكم المحلي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قال وزير الحكم المحلي: في هذا التوقيت يستحيل إدخال أي آليات أو معدات، مردفا: في العريش المصرية هناك مئات المعدات مثل الجرارات ومولدات الكهرباء والمضخات لكن لا يسمح بإدخالها إلى قطاع غزة، وهذا أوقع عبئا مضاعفا على كاهل البلديات.وتابع: في قضية المحروقات نتواصل بشكل يومي مع الصليب الأحمر والأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أجل الضغط لتزويد البلديات بمادة السولار، كما أعددنا خطة لمدة ثلاث سنوات في حال وقف العدوان تتمحور حول تطوير عمل البلديات وتزويد المواطن بالغذاء والدواء والكساء والوقود، هذا إضافة لفتح الشوارع وتوصيل المياه وصيانة شبكات الصرف الصحي وإزالة الركام.وأضاف: كما تشمل الخطة إعادة النازحين الى مناطق سكنهم وتوفير كرافانات للعيش فيها حتى يتم إعادة تعمير منازلهم من جديد.

وردا على سؤال حول سياسة الاتحاد الأوروبي المستقبلية لدعم مشاريع بنية تحتية في قطاع غزة، قال وزير الحكم المحلي: الجميع يتريث في إعطاء الموقف حتى اتضاح الصورة بعد انتهاء العدوان ومن سيتواجد على الأرض في القطاع، مردفا: لا جواب واضح.. وبالتالي لم يتم البت في هذه القضية لغاية اللحظة، وبالتالي موقف الاتحاد الأوروبي غير واضح لغاية اللحظة.

تساوق مع المحتل..

وفيما يتعلق بواقع البنية التحتية في الضفة الغربية وخصوصا في المخيمات التي دمرها الاحتلال مؤخرا، أوضح الصالح أن الوزارة قامت بعملية تأهيل واسعة وخصوصا في مخيم جنين، لكن الاحتلال عاد ودمر كل ما تم إنجازه.

وردا على سؤال حول دور الأونروا داخل المخيمات، قال: في مخيم جنين حصلت الأونروا على منحة بقيمة 15 مليون دولار وصلت من الإمارات ومع ذلك لم تقم بواجبها تجاه معاناة المواطنين داخل المخيم، ولم تقم بدورها تجاه أهلنا في مخيم نور شمس في طولكرم أيضا.

وردا على سؤال، هل هو تقصير من الأونروا، رد وزير الحكم المحلي: تقصير متعمد في تساوق مع رؤية جيش الاحتلال.



وتابع: مسؤولية الوكالة أن تخدم المواطنين ومن يحجب الأموال ولا يقوم بخدمة المواطنين ويتخلى عن دوره الأساسي فهو تساوق مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد إنهاء رمزية المخيمات ووجودها.

ضعف النزاهة والشفافية..

وفيما يتعلق بواقع النزاهة والشفافية داخل الهيئات المحلية، كشف تقرير هيئة مكافحة الفساد لعام 2022 أنها تلقت 299 شكوى وبلاغ على الهيئات المحلية، في حين كانت جريمة إساءة استعمال السلطة هي الأكثر انتشارا من بين تصنيفات الجرائم، وأحالت الى النائب العام 19 ملفا على الهيئات المحلية بعد جمع الوثائق والدلائل والبينات، فيما كشف تقرير عام 2021 أن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة على الهيئات المحلية بلغ 301، فيما حولت الهيئة الى النائب العام 10 ملفات.

ومن أجل تعزيز النزاهة والشفافية داخل الهيئات المحلية، قال وزير الحكم المحلي إنه على كل الهيئات المحلية نشر ما لديها من تقارير مالية وإدارية على صفحة تابعة للوزارة بعنوان بلديات دوت كوم، لأن من حق المواطن الاطلاع على جميع هذه التقارير أولا بأول.

وتابع: رغم كل ما نفعله من رقابة على الهيئات المحلية ورغم وجود القوانين والأنظمة إلا أن الرقابة الشعبية هي الأهم خصوصا من قبل المجالس الشبابية والاستشارية التي تقوم بمساءلة الهيئات المحلية، داعيا الى تعزيز الرقابة الشعبية على عمل البلديات.

وأكد وزير الحكم المحلي أنه كان من المفترض تعيين 20 موظفا لتعزيز رقابة الوزارة على الهيئات المحلية وشراء 5 مركبات لكن الظروف لم تساعد، مشيرا أن عدد الموظفين المخصصين للرقابة قليل وغير كاف.

وقال: قدرتنا على الوصول الى كل الهيئات المحلية والرقابة عليها ليس بالأمر السهل نتيجة ضعف الإمكانات وتقطيع أوصال الوطن بسبب الاحتلال.

وتابع: لدينا 40 موظفا فقط مخصصا للتوجيه والرقابة وذلك لـ 438 هيئة محلية، ولا نستطيع التوظيف حاليا بسبب الأزمة المالية.