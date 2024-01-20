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أبو ردينة: المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين وليس الحديث عن حل الدولتين

1/20/2024 2:17:36 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ردا على تصريحات نتنياهو الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، إن المطلوب من الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام لذلك.

وأضاف أبو ردينة، أن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها.

وأكد أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة، وعن القدس ومقدساتها، وعن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة مهما طال الزمن.

MENAFN20012024000205011050ID1107745576

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