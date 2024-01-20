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قراصنة روس يخترقون رسائل بريد إلكتروني خاصة بكبار مسؤولي مايكروسوفت

1/20/2024 2:07:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اخترق قراصنة إنترنت روس مدعومون من الدولة نظام البريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت وتمكنوا من الوصول إلى حسابات أفراد فريق قيادة الشركة، بالإضافة إلى حسابات الموظفين في فرق الأمن السيبراني والفرق القانونية.
وأوضحت مايكروسوفت في منشور، أمس الجمعة، أن الاختراق بدأ في أواخر نوفمبر وتم اكتشافه في الثاني عشر من يناير الجاري. وقالت إن المسؤول عن الاختراق هو نفس فريق القرصنة الروسي شديد البراعة الذي يقف وراء اختراق شركة سولارويندز، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».
وأكدت الشركة أنه تم الوصول إلى «نسبة صغيرة جدا» من حسابات شركة مايكروسوفت، كما سرقت بعض رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرفقة. وقال متحدث باسم الشركة إن مايكروسوفت ليس لديها تعليق فوري بشأن من أو عدد أفراد قيادتها العليا الذين تم اختراق حسابات بريدهم الإلكتروني.
وقالت مايكروسوفت إنها تمكنت من حذف وصول المتسللين إلى الحسابات المخترقة في الثالث عشر من يناير أو حول ذلك التاريخ.
وأضافت: نحن بصدد إخطار الموظفين الذين تم الوصول إلى بريدهم الإلكتروني. وقالت إن تحقيقاتها تشير إلى أن المتسللين كانوا يستهدفون في البداية حسابات البريد الإلكتروني للحصول على معلومات تتعلق بأنشطتهم.
الاختراق الذي كشفت عنه مايكروسوفت يأتي بعد شهر من دخول قاعدة جديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية حيز التنفيذ، والتي تجبر الشركات المتداولة علنا على الكشف عن الانتهاكات التي قد تؤثر سلبا على أعمالها. وتمنح القاعدة الشركات أربعة أيام للقيام بذلك ما لم تحصل على إعفاء يتعلق بالأمن القومي.
وفي إخطار لهيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الجمعة، قالت مايكروسوفت إنه«اعتبارا من تاريخ هذا التقديم، لم يكن للحادث أي تأثير مادي على عملياتها».
وأضافت أنها مع ذلك لم تحدد ما إذا كان الحادث أثر ماديا على مواردها المالية أم لا.
وقالت مايكروسوفت، التي يقع مقرها في ريدموند بولاية واشنطن، إن قراصنة وكالة المخابرات الخارجية الروسية «اس في آر» تمكنوا من الوصول إلى البيانات عن طريق حساب اختباري قديم، ما يشير إلى أنه كان لديهم شيفرة برمجية قديمة. وبعد تمكنهم من الدخول، استخدموا تصاريح الحساب للوصول إلى حسابات فريق القيادة العليا وغيرهم.

MENAFN20012024000130011022ID1107745526

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