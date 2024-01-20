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3 44 مليارات دولار سندات أميركية اشترتها الكويت في نوفمبر 2023

1/20/2024 2:07:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
ارتفعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال نوفمبر الماضي 8.7% وبقيمة 3.44 مليارات دولار، لتصل بنهاية الشهر إلى 43.06 مليار دولار، مقارنة مع 39.62 مليار دولار في نهاية أكتوبر، فيما تراجعت حيازتها من السندات الأميركية بنسبة 11.25% وبقيمة 5.46 مليارات دولار خلال أول 11 شهرا من 2023، مقارنة مع 48.52 مليار دولار بنهاية 2022. وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الاجل بقيمة 3.33 مليارات دولار، فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 39.73 مليار دولار، وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات. وتشير التوقعات إلى اتجاه البنوك المركزية خلال العام الحالي 2024، في الدول الرئيسية لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين، وتتمثل نقطة الاختلاف الوحيدة بين البنوك المركزية في حجم التخفيضات المتوقعة خلال العام، فمن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في العام 2024 لتصل إلى 3.9% (نقطة الوسط). وعلى صعيد دول الخليج، فقد تباينت استراتيجيتها تجاه السندات الأميركية بالبيع خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت استثمارات المملكة العربية السعودية الى 128.1 مليار دولار مقارنة مع 117.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي منها 105.12 مليارات دولار سندات طويلة الأجل 22.86 مليار دولار سندات قصيرة الأجل. بينما انخفضت الإمارات من استثماراتها خلال شهر نوفمبر لتصل الى 62.85 مليار دولار مقارنة بـ 63.97 مليار دولار في أكتوبر الماضي منها 52.43 مليار دولار سندات طويلة الأجل و10.42 مليارات دولار سندات قصيرة الاجل. وعلى المستوى العالمي، فقد حافظت اليابان للشهر الـ 54 على التوالي على المركز الاول خلال شهر نوفمبر بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1127.5 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أكتوبر الماضي البالغة 1098.2 مليار دولار. كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 782 مليار دولار مرتفعة عن أكتوبر الماضي البالغة 769.6 مليار دولار وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 716.2 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أكتوبر الماضي البالغة 693 مليار دولار.
وحلت لوكسمبورغ رابعا بقيمة 371.2 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أكتوبر البالغة 345.4 مليار دولار.

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