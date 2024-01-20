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ميد العالم يشهد فائضا كبيرا بإمدادات الغاز المسال!

1/20/2024 2:07:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» ان العالم يتجه نحو زيادة هائلة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وانه حتى مع انخفاض الطلب الأوروبي على الغاز فإن الطاقة الانتاجية للبنى التحتية الجديدة للغاز الطبيعي المسال تستمر في الارتفاع.
واشارت المجلة الى ان الحرب الروسية ـ الاوكرانية، التي نشبت قبل عامين، دفعت الاتحاد الأوروبي لاستجابة سياسية ضخمة للخطة الرامية للتخلص من الاعتماد على الغاز الروسي، وشمل ذلك تبديل الوقود وتحسين كفاءة استخدام الطاقة ودفعة جديدة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة. وارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال في إجمالي استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي من 19% إلى 41% في العام المنتهي في أغسطس 2022. ومع ذلك، فإن العرض الزائد من الغاز الطبيعي المسال بات يشكل تهديدا بعد ان تجاوزت الاستثمارات في البنية التحتية الطلب على الغاز. وقالت المجلة ان تخفيضات الطلب على الغاز في أوروبا تجاوزت التوقعات بشكل كبير، حيث انخفض الطلب بالفعل بنسبة 20% مقارنة بالأهداف الطموحة التي وضعت في السابق والبالغة 15% لموسم شتاء عام 2022. ويستمر الاتجاه الهبوطي، حيث يظهر أحدث تقرير ربع سنوي للطلب على الطاقة من المفوضية الأوروبية أنه في الربع الثاني من عام 2023، انخفض استهلاك الغاز بنسبة 8% على أساس سنوي.
ولم يقم الاتحاد الأوروبي بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الحد الأقصى عبر منشآته الحالية فحسب، بل تمكن أيضا من بناء سبع محطات جديدة لإعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية منذ نشوب الحرب الروسية ـ الأوكرانية في فبراير 2022. وتم توسيع منشأة أخرى في فرنسا، في حين أعيد فتح محطة متوقفة في إسبانيا.

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