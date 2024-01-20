Saturday, 20 January 2024 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


500 مليار دولار حجم سوق الكيماويات المتجددة العالمية بحلول 2028

1/20/2024 2:07:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن سوق المواد الكيميائية المتجددة العالمية سيتجاوز 500 مليار دولار بحلول عام 2028، ومن المتوقع أن يكون النمو مدفوعا بالمخاوف البيئية المتزايدة والتحول نحو البدائل المستدامة، حيث نقلت المجلة عن «غلوبل داتا» توقعات بأن يشهد السوق نموا كبيرا ليرتفع من 300.9 مليار دولار في 2023، إلى نحو 501.3 مليار دولار بحلول 2028.
ويطلق على المواد الكيميائية التي يتم إنتاجها من مصادر متجددة مثل المواد الأولية الزراعية والنفايات الزراعية والعضوية والمواد الحيوية اسم المواد الكيميائية المتجددة، وتستخدم هذه المواد على نطاق واسع كبدائل مباشرة للمواد الكيميائية المستخرجة من النفط نظرا لانخفاض انبعاثاتها الكربونية.
ومن المتوقع أن يكون النمو مدفوعا بالمخاوف البيئية المتزايدة والتحول نحو البدائل المستدامة للمواد الكيميائية القائمة على النفط، ويسلط التقرير الضوء على أن قطاع المواد الكيميائية الدقيقة، الذي يشمل الأدوية والكيماويات الزراعية ومستحضرات التجميل، واستحوذ على أكثر من 34% من السوق في 2023.
وتوقع التقرير أن ينمو سوق المواد الكيميائية المتجددة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.8% بين عامي 2024 و2028. ومن الناحية الجغرافية، استحوذت منطقة آسيا والباسيفيك على أكبر حصة سوقية تزيد على 34% حسب احصاءات عام 2023.

MENAFN20012024000130011022ID1107745521

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث