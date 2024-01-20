الخرافي الوطني سباق ورائد في تقديم أفضل الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة



أسسنا مختبر الابتكار لتوفير حاضنة تسهم في تحفيز قدرات الموظفين على الإبداع والابتكار مجموعة العمليات وتقنية المعلومات المحرك الرئيسي لإستراتيجية التحول الرقمي في البنك



واصل برنامج «تمكن» التدريبي حلقاته النقاشية مع أعضاء الإدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني، واستضاف البرنامج، رئيس العمليات وتقنية المعلومات للمجموعة محمد الخرافي، الذي شارك الشباب خبراته الواسعة الممتدة على مدار سنوات طويلة في عالم الصناعة المصرفية، كما قدم لهم نصائح عديدة حول أفضل السبل لتطوير مسارهم المهني.

وتعد هذه الحلقة النقاشية ثالث حلقات برنامج «تمكن» المخصص لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية وحديثي التخرج، والذي يقام للعام الخامس على التوالي، برعاية ودعم إستراتيجي من بنك الكويت الوطني وتنظيم شركة Creative Confidence.

وتركزت الحلقة حول رؤى أساسية لرحلة مهنية ناجحة في المشهد الديناميكي للخدمات المصرفية، حيث اكتسب الخريجون الطموحون رؤى عن النجاح الوظيفي ومستقبل تقنية المعلومات (IT) في القطاع المصرفي.

«تمكن» فرصة استثنائية

وقال الخرافي في بداية حواره مع الشباب إن برنامج تمكن يعد فرصة استثنائية لتعزيز المهارات اللازمة للدخول إلى معترك سوق العمل، وشهد البرنامج العديد من المخرجات الممتازة على مدار السنوات الماضية، لذلك يجب على كل شخص سجل وانضم لهذا البرنامج أن يستغل هذه الفرصة الاستغلال الأمثل، لأنها ستكون بمثابة الانطلاق إلى بناء مسيرة مهنية ناجحة ومستقبل وظيفي مستدام.

وأضاف الخرافي: نؤمن في بنك الكويت الوطني بأهمية دعم الشباب، حيث نحرص دائما على استقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية الشابة وتطويرها، وقد تم تصميم هذا البرنامج ليلبي رغبات أصحاب الطموح والشغف، ويساعد الخريجين في اختيار مسارهم المهني والأكاديمي بوضوح أكثر، لذلك فإن البرنامج يعد فرصة لحديثي التخرج ليطوروا معرفتهم ويصبحوا قوى عاملة فاعلة ومؤثرة.

ودعا الخرافي الشباب إلى ضرورة استغلال الفرص التدريبية قائلا: ارفع سقف طموحاتك واجعله بلا حدود، واعمل على تعزيز القدرات والخبرات والمهارات اللازمة التي تساعد في الوصول إلى تلك الطموحات، ولا تفقد الشغف أو تجعل الإحباط يتسلل إليك لمجرد واجهت عقبات في بداية مسيرتك، لكن يجب أن تتعلم كيف تتخطى تلك العقبات وتتعلم منها حتى تصل إلى هدفك.

مسيرة مهنية ناجحة

وعن بداية مسيرته المهنية، قال الخرافي: كان شغفي ورغبتي الأولى العمل بالقطاع المصرفي، والتحقت بالعمل في بنك الكويت الوطني وكانت البداية من إدارة الفروع، حيث تدرجت في السلم الوظيفي حتى وصلت إلى منصب مدير فرع، وشغلت عدة مناصب حتى وصلت حاليا إلى منصب رئيس مجموعة العمليات وتقنية المعلومات للمجموعة.

وأضاف الخرافي: بعد مرحلة الجامعة يبحث أكثر الشباب الكويتي عن العمل في القطاع العام، وهناك من يبحث عن العمل في قطاع البنوك أو الاتصالات، لكن شغفي كان القطاع المصرفي، لأنه يدفعني دائما للتعلم والتطور واكتساب مهارات وخبرات جديدة كل يوم، والاطلاع على أحدث الوسائل التقنية التي تساهم في تحسين وتطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء.

وتابع الخرافي: إن التحول من العمل كمدير فرع إلى العمل في مجموعة العمليات وتقنية المعلومات، لم يكن سهلا نظرا لاختلاف طبيعة العمل في كل إدارة، لكن شغفي بالتعلم والتطور ومواجهة التحديات وتجاوز العقبات كان بلا شك عنصرا حاسما في المسار المهني الذي وصلت إليه.

وأكد الخرافي أهمية التحلي بأخلاقيات العمل، وتبني عقلية تعليمية مستمرة، والقدرة على التأقلم مع المشهد المتطور باستمرار في سوق العمل.

وشارك نصائح عملية حول التنقل في المراحل المبكرة بالمسار الوظيفي، مؤكدا أن التركيز على حل المشكلات والتفكير النقدي عناصر مهمة في الشخصية الناجحة وكذلك القدرة على تحليل المواقف المعقدة وتطوير الحلول الإبداعية أمر ضروري للنجاح في أي دور وظيفي.

وأضاف قائلا: الشغف والفضول نحو التعلم المستمر هو ما نبحث عنه في الموظفين الجدد، لأن هذه الرغبة هي المحرك الأساسي لبناء مسيرة مهنية ناجحة، كما أن الموظفين الجدد يمتلكون هامشا من المخاطرة في بداية حياتهم المهنية، إضافة إلى فرصة الاستفادة من الخبرات الموجودة بين أعضاء فريق العمل في كل إدارة.

وطالب الخرافي المتدربين ببذل المزيد من الجهد في التعلم وتطوير المهارات، مع ضرورة الاستفادة القصوى من جميع البرامج التدريبية المميزة في بداية المسار الوظيفي لرفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم بالمعرفة، لأن ذلك سيساعدهم في اتخاذ القرارات الصائبة مستقبلا.

تطور مستمر

وتحدث الخرافي عن تطور العمل المصرفي، لاسيما مع التطور التكنولوجي، وتطبيقات البنوك التي أحدثت ثورة في إجراء المعاملات المصرفية، بحيث أصبحت تستحوذ على النصيب الأكبر من المعاملات البنكية، وقال الخرافي: كان بنك الكويت الوطني له السبق والريادة في قيادة مسيرة التحول الرقمي، ولعبت مجموعة العمليات وتقنية المعلومات دورا محوريا في تحقيق أهداف المجموعة، واستطعنا تقديم أفضل الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، كما أننا نعمل باستمرار على تطوير أجندة البنك الرقمية، باعتبارنا أحد رواد ابتكار الاتجاهات الرقمية الجديدة في الكويت والمنطقة.

وتابع الخرافي: نعمل باستمرار على تبني الابتكار وتطبيقه في جميع الأنشطة ونماذج أعمال البنك، كما أننا نوفر بيئة عمل تتسم بالتطور المستمر والمرونة، ما يجعلنا قادرين على مواكبة متطلبات العملاء التي تتطور باستمرار في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع في عالم الصناعة المصرفية.

نصائح ذهبية

ونصح الخرافي الشباب بضرورة البحث عن بيئة العمل التي توفر لهم التطور المستمر وتساعده في الارتقاء لأعلي المناصب، مشيرا إلى أن دعم الشباب ركيزة أساسية في استراتيجية بنك الكويت الوطني، حيث يحرص البنك دائما على استقطاب الكفاءات الوطنية وتقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المحترفة لتطويرهم وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لتقلد المناصب القيادية في المستقبل.

جدير بالذكر أن برنامج تمكن يهدف إلى تطوير المهارات الشخصية اللازمة لخوض الحياة العملية بالإضافة إلى تحفيز الشباب الكويتي على استكشاف الإمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم، بالإضافة إلى إطلاق العنان لإبداعات الكوادر الشابة.

ويعتمد البرنامج على نموذج التعليم المدمج عبر الحضور الشخصي والتدريب عبر الإنترنت باستخدام المنصات الإلكترونية والأدوات التفاعلية للتعليم عن بعد، كما يركز على العديد من المحاور وورش العمل التي تتناول الإبداع والابتكار، والتفكير التصميمي، وتصميم نموذج الأعمال، والاستكشاف الوظيفي وابتكار حلول لتجنب المخاطر.

هذا، ويدعم بنك الكويت الوطني مختلف المبادرات الاجتماعية التي تتوافق مع خطة التنمية الوطنية للكويت والتي من بينها تمكين الشباب وتعزيز التعليم إيمانا من البنك بأن الشباب هم ثروة الكويت الحقيقة وأساس تنمية البلاد.





التركيز على الروبوتات لأتمتة عمليات «الوطني» باستخدام الذكاء الاصطناعي

أضاء الخرافي خلال الحلقة النقاشية على الاتجاهات الناشئة والابتكارات والتقارب بين التكنولوجيا والصناعة المصرفية وكذلك مستقبل تقنية المعلومات في الخدمات المصرفية والتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وأتمتة العمليات الآلية (RPA)، والاستفادة من التقنيات الجديدة لتعزيز الأجندة الرقمية للبنك.

وأعطى لمحة ثاقبة حول أهمية دور أتمتة العمليات الآلية (RPA) في العمليات المصرفية. مع إلقاء الضوء على إمكاناته وآثاره، حيث أبرزت المحاضرة كيف تعمل تقنية الـ RPA على تحسين الكفاءة وتبسيط العمليات، ودفع الصناعة نحو مستويات أكبر من الابتكار.

وناقش الخرافي كيف تقوم هذه التقنيات بتحويل الطريقة التي تعمل بها البنوك، ما يجعلها أكثر كفاءة وأمان وتتمحور حول خدمة العملاء.

وأضاف الخرافي: مع تزايد اعتماد العملاء أكثر على الهواتف الذكية في إتمام معاملاتهم من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، نواصل التركيز على الروبوتات لأتمتة عملياتنا باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تقليل أوقات الاستجابة للخدمات بدقة ويحسن من تجربة العملاء.

وأكد الخرافي أن تماشيا مع تعليمات وتوجهات بنك الكويت المركزي والإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني والذي يشكل أحد أهم ركائز مسار البنك للتحول الرقمي، كما أوضح أن لدى البنك استراتيجية استباقية للأمن السيبراني لتلبية التطور الديناميكي للتهديدات السيبرانية، إضافة إلى سعيه نحو تحسين العمليات الداخلية وخلق ثقافة رقمية قوية في جميع أنحاء البنك، بما في ذلك إطار شامل لحوكمة البيانات وخصوصيتها وأمنها.

وأشار إلى أن مجموعة العمليات وتقنية المعلومات في بنك الكويت الوطني لديها مختبر الابتكار وهو برنامج يعقد بصورة دورية ويوفر حاضنة تسهم في تحفيز قدرات الموظفين على الإبداع ووضع حلول ابتكارية لتحديات تحاكي طبيعة عملهم في البنك كما يتضمن تتويجا لأفضل فكرة قدمها المشاركون.