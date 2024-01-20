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الخليج يستعرض تجربته بالاستدامة البيئية في إكسبو الدوحة

1/20/2024 2:07:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الخليج عن مشاركته في المعرض الدولي للبستنة «إكسبو الدوحة 2023، الذي يقام في العاصمة القطرية، تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل»، ويختتم فعالياته في 28 مارس المقبل.
ويقام المعرض بمشاركة 80 دولة إلى جانب الكثير من الهيئات والمنظمات غير الحكومية والخبراء الدوليين، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص والجامعات والمختبرات، في ظل توقعات بوصول إجمالي عدد زوار المعرض إلى 3 ملايين زائر.
ويتضمن المؤتمر فعاليات كبرى وورش عمل لابتكار حلول على الصعيد العالمي لمشاكل التصحر والتغير المناخي وتحديات الاستدامة وتكريس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد.
من جانبه، يستعرض بنك الخليج تجربته الرائدة في مجال الاستدامة البيئية، ضمن الجلسة المخصصة لإبراز جهود القطاع الخاص الكويتي نحو الاستدامة البيئية، في يوم 23 يناير الجاري، علما أن دولة الكويت تشارك بجناح كبير في المعرض.
وقال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية أحمد الأمير: يحرص بنك الخليج على المشاركة في المؤتمرات والمعارض العالمية والإقليمية المعنية بالاستدامة البيئية، لاستعراض تجربته الرائدة في ترسيخ مبادئ الاستدامة داخل البنك وخارجه.
وأشار إلى أن تلك المشاركات تعد فرصة مثالية لتبادل الأفكار وتضافر الجهود لإحداث تغييرات كبرى تؤثر إيجابا على البيئة حول العالم، مشيرا إلى أن القضايا التي يتناولها معرض الدوحة للبستنة تأتي في مقدمة اهتمامات استراتيجية بنك الخليج الخاصة بالاستدامة.
ونوه إلى أن «الخليج» يبذل جهودا كبيرة في دعم وتسريع أجندة الاستدامة الوطنية عبر مبادرات مختارة استراتيجيا، تسهم بفاعلية في ترسيخ النهج المستدام داخل المجتمع، من خلال تبني ممارسات مسؤولة ذات نهج استباقي، في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتتمثل رؤية البنك أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

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