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التجاري يوعي موظفي نفط الكويت بطرق الاحتيال المالي

1/20/2024 2:07:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار مشاركة البنك التجاري الكويتي ومساهماته الفعالة في نشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، يواصل البنك دعمه لحملة «لنكن على دراية» بنشر الإرشادات التي تساعد الجميع على تجنب الوقوع بفخ الاحتيال المالي بجميع طرقه وأنواعه.
حيث نظم فريق التواصل المؤسسي بالبنك التجاري لقاء تنويريا في شركة نفط الكويت في منطقة الأحمدي لتوعية الموظفين بطرق الاحتيال المالي وكيفية تجنبها وذلك في ظل الأساليب التي يتبعها المحتالون في هذه الآونة.
وفي هذا السياق، قدم المسؤولون بإدارة مراقبة الاحتيال التابعة لقطاع العمليات في البنك شيخة الصفي وعبدالله البسام شرحا حول عمليات الاحتيال التي تتم على حسابات العملاء محذرين العملاء من التجاوب مع المحتالين.
وتناول الفريق في شرحه أساليب الاحتيال المستخدمة حاليا مثل قيام المحتالين بالاتصال عبر الهاتف وانتحال شخصية موظف من البنك أو جهة رسمية أخرى، وطلب معلومات شخصية وبنكية بحجة تجديد البيانات أو القيام بإرسال رسالة نصية بهذا الخصوص لإعادة تفعيل بطاقة السحب الآلي أو الحساب المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب المحتالون من العملاء تزويدهم برقم التحقق OTP، وحذر الفريق جمهور العملاء من التفاعل مع أي أرقام مجهولة أو بريد إلكتروني غير معروف، وكذلك تجنب تحميل التطبيقات من متاجر التطبيقات غير الموثوقة، مع ضرورة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال.
بدورها، قالت أماني الورع نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك: تكتسب حملة «لنكن على دراية» أهمية كبيرة في نشر التوعية بين جميع أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية. ويحرص التجاري على المشاركة الفعالة بشرح وتوضيح جميع الجوانب المرتبطة بالاحتيال المالي ومجالات الخدمات المصرفية بشكل عام.

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