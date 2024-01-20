أسواق المال عقدت ورشتي عمل حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

MENAFN - Al-Anbaa) سعيا من هيئة أسواق المال لتحقيق أهدافها المحددة في قانون إنشائها، وتحديدا على صعيد «توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار بالأوراق المالية وتشجيع تنميته»، فقد نفذت الهيئة بمقرها وعلى مدار يومي 11 و14 يناير الجاري ورشتي عمل واسعتي النطاق شملتا ممثلي 62 جهة خاضعة لإشرافها.

وقد تولى مهام تقديم ورشتي العمل كل من: طارق محمد الجطيلي مدير دائرة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الهيئة، عاهد محمد الخطيب الاختصاصي لدى إدارة الرقابة الميدانية، وناولت الورشتان موضوعهما المخصص لتناول آخر المستجدات المتصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال محاور عدة، كان من أبرزها:٭ النموذج الموحد لمعرفة العميل «اعرف عميلك» «KYC» الخاص بطلب فتح حسابات تداول لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في تلك الدول.٭ النموذج الجديد لإجراءات العناية الواجبة الذي يتم استيفاؤه من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة.٭ تعميم الهيئة رقم 5 لسنة 2023 بشأن نسبة السيطرة النهائية للمستفيد الفعلي على العميل، والأشخاص المسيطرين ضمن العميل الأساسي بحكم منصبهم.٭ تعميم الهيئة رقم 11 لسنة 2023 بشأن القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.