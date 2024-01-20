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Stc وsolutions By Stc تحصدان مشغل الاتصالات الأكثر ابتكارا وأفضل مزود للتحول الرقمي لمؤسسات الأعمال

1/20/2024 2:07:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصلت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، على جائزتي «أفضل مزود للتحول الرقمي لمؤسسات الأعمال» و«مشغل الاتصالات الأكثر ابتكارا» في الكويت لعام 2023 من مجلة انترناشيونال فاينانس IFM، المتخصصة في القطاع المالي والتي تبرز مواهب الصناعة ومهارات القيادة وأخبار الصناعة على منصتها الدولية. وتم تسليم الجوائز لشركة stc خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في 18 يناير 2024، وشهد حفل توزيع الجوائز المقام في دبي حضور دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc الكويت، حيث تسلمت الجوائز بالإنابة عن الشركة.
وتم تكريم stc الكويت بجائزتين مرموقتين بعد تقييم مكثف وشامل من قبل فريق العمل المكون من خبراء في القطاع، حيث فازت stc الكويت بجائزة «مشغل الاتصالات الأكثر ابتكارا»، وحصلت solutions by stc الكويت، ذراع الأعمال المتخصصة لشركة stc، بجائزة «أفضل مزود للتحول الرقمي لمؤسسات الأعمال».
وباعتبارها شركة رائدة في مجال الاتصالات، تعمل stc الكويت تدريجيا على تطوير نموذج أعمالها وعملياتها لتلبية أحدث التقنيات والاتجاهات في سوق الاتصالات. على مدى السنوات العديدة الماضية، انصب تركيز stc الكويت نحو تمكين التحول الرقمي في الكويت، وتوفير خدمات ومنصات عالمية المستوى تمكن عملاءنا وتسهم في تحقيق التقدم التكنولوجي لدولة الكويت.
وتسلط الإنجازات التي حققتها الشركة في عام 2023 الضوء على مساهمتها في خلق مستقبل مستدام ومتصل لعملائها. فلقد كانت لمبادرات stc الكويت في تعزيز الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والاستفادة من التقنيات المتطورة، مثل تكنولوجيات الجيل الخامس 5G والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، دور أساسي في تطوير نظام بيئي رقمي نابض بالحياة.
هذا، وتميزت solutions by stc بسلسلة من الإنجازات الرائعة في مجال التحول الرقمي، مما أدى إلى حصولها على هذه الجائزة، حيث أحدثت خبرة الشركة في الاستفادة من التقنيات المتقدمة في إحداث ثورة تقنية في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاسيما مع نظام BSS الرقمي (نظام دعم الأعمال) الذي يلعب دورا محوريا في التحول الرقمي والخدمات السحابية والأنظمة البيئية لإنترنت الأشياء.

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