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هنادي المباركي تكريم الفائزين والرعاة لمسابقة كويت إيفل الدولية 15 فبراير المقبل

1/20/2024 2:07:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار ومؤسسة شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية ورئيسة مسابقة «كويت إيفل» الدولية د. هنادي مبارك المباركي، عن أسماء الفائزين في المسابقة لعام 2023، وهم 60 فائزا من 19 دولة حول العالم، كما تم اختيار 10 فائزين لكل فئة حتى يتم تشجيع الجميع على خوض هذه التجربة المميزة.
وأضافت المباركي في تصريح صحافي أن لجان التحكيم الدولية التي أشرفت على المسابقة، عكفت على تقييم واختيار الفائزين عبر المعايير الدولية للمسابقة، مشيرة إلى أنه تتويجا لهذه المسابقة سيقام احتفال تكريم في 15 فبراير المقبل بالكويت، وذلك لتكريم جميع الفائزين ورعاة المسابقة والمؤتمر. وبينت المباركي أن جوائز المسابقة انقسمت إلى 3 أجزاء، أولا الجوائز النقدية التي تفوق 10 آلاف دولار، والميداليات العالمية، والشهادات المعتمدة، موضحة أن المسابقة لعام 2023 انقسمت إلى 6 فئات.. وذلك كما يلي:
أولا: أفضل مخترع شارك في المؤتمر.
ثانيا: أفضل شركة شاركت في المؤتمر.
ثالثا: أفضل عرض تقديمي شارك في المؤتمر.
رابعا: أفضل شخص علمي مؤثر في المؤتمر.
خامسا: أفضل شخص تكنو ابتكاري مؤثر في المؤتمر.
سادسا: أفضل شخص تكنو ريادي مؤثر في المؤتمر.
وقالت المباركي إن المسابقة أخذت الصفة الدولية بعد التعاقد مع فليب ايفل الحفيد الأكبر لجوستاف ايفل، وهو المخترع والمبتكر والمهندس والمصمم لبرج ايفل في باريس حتى تأخذ المسابقة الوزن الدولي تماشيا مع المسابقات الدولية للابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أن المسابقة انبثقت عن المبادرة الخليجية العربية التي تهدف الى التنويع الاقتصادي عبر برامج الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي الذكي المستدام، وقد تم إطلاقها في عام 2020.
وتهدف مسابقة «كويت إيفل» الدولية الى تعزيز وتمكين الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى المهارات لدى رواد الأعمال والشركات والجهات الحكومية والباحثين والمبتكرين للمشاركة في المسابقات العالمية وتحقيق النجاح وتعزيز التعاون الدولي والتفاعل مع العلماء وتبادل الخبرات وتفعيل دور المجتمعات في أنشطة ومسابقات الابتكار.

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