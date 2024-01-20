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برقان يطلق الإصدار الجديد لنظام الانتظار في جميع فروعه

1/20/2024 2:07:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه الدائم على تقديم أفضل الخدمات المصرفية، أطلق بنك برقان أحدث ابتكاراته في مجال خدمة العملاء، الإصدار الجديد لنظام الانتظار الذي سيتوافر في جميع فروع البنك، وذلك للمرة الأولى في الكويت. ويأتي اعتماد البنك لهذا النظام المتطور في إطار التزامه الدائم بتقديم تجربة مصرفية متميزة تتسم بالسهولة والسرعة، ليكون من الرائدين في تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المصرفية في الكويت.
وتعليقا على هذه الخدمة المبتكرة، قال ناصر القيسي، مدير عام - إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: يسعدني الإعلان عن إطلاق الإصدار الجديد لنظام الانتظار، الذي من شأنه تقديم تجربة سلسة ومخصصة، والذي يعد بنقلة نوعية في مجال خدمة العملاء، سواء في بنك برقان أو في القطاع المصرفي عامة.
وأضاف: لقد تم تصميم هذا النظام المبتكر من خلال الربط المباشر مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية (تطبيق هويتي) للتعرف على هوية ومعلومات العملاء بهدف تقديم خدمات بنكية رقمية متطورة ومخصصة، وخلق تجربة سلسة وشخصية منذ لحظة دخول العميل إلى الفرع. كما أننا نهدف من هذا النظام الجديد إلى اختصار الكثير من فترات الانتظار، وتحقيق مستوى أعلى من الرضا، لضمان توفير تجربة مصرفية شاملة وقيمة.
وتبدأ هذه التجربة المصرفية المخصصة مباشرة عند دخول العميل إلى أي من فروع البنك، حيث يتم الترحيب باسمه شخصيا وتزويده بتذكرة لانتظار دوره. ويعمل موظفو خدمة العملاء في الفرع على التعامل بمنتهى الدقة مع جميع طلبات واستفسارات العملاء، وذلك عبر تقديم مجموعة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات المبتكرة والمخصصة التي تناسب أسلوب حياتهم وتلبي تطلعات وتوقعات كل عميل على حدة.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يسعى دائما إلى الحفاظ على الطليعة بين المؤسسات الرائدة في مجال الابتكارات المصرفية والمالية، حيث يواصل استثمار موارده في تطوير منتجاته وخدماته، ليضمن تجربة مصرفية رفيعة المستوى لعملائه، ويساهم في تعزيز الإبداع والتميز في القطاع المصرفي في الكويت.

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